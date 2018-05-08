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В Пензе главврач областной станции переливания крови попала под статью

8 мая в 11:19 1978 просмотров

В Пензе возбудили уголовное дело в отношении главного врача областной станции переливания крови по факту превышения должностных полномочий.

По данным следствия, в октябре 2014 года по результатам проведения аукциона главный врач заключила контракт с организацией на поставку медицинского модуля «Служба крови». Его цена составила более 182 млн рублей. При этом у общества с ограниченной ответственностью не было регистрационного удостоверения, которое подтверждало бы право госрегистрации поставляемого медицинского изделия. Женщина была в курсе этого, однако она оплатила отгрузку и поставку товара в 145 млн рублей.

«Противоправными действиями главного врача существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства в части невыполнения целей региональной программы «Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014−2020 годы», причинения материального ущерба бюджету страны на вышеуказанную сумму, а также невозможности ввода в эксплуатацию модуля «Служба крови» и его использования», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.

Расследование уголовного дела продолжается.


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