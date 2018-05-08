Как в Пензе будет проходить 9 Мая. План мероприятий

Кладбище в Ахунах, Митрофаньевское, Мироносицкое кладбище, памятник «Проводы»
8.00 — Всероссийская акция «Вахта памяти»: церемонии возложения венков, цветов к воинским захоронениям.
Площадь у Монумента трудовой и боевой доблести пензенцев
10.00 — Благодарственный молебен в часовне Архангела Михаила;
10.30 — Акция «Бессмертный полк». Начало движения полка;
11.30−12.30 — Торжественная церемония. Митинг. Парад ПАИИ. Минута молчания. Церемония возложения цветов;
14.00−15.30 — Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.;
18.50−19.00 — Всероссийская акция «Минута молчания».
Сквер «Журавли»
09.00−10.00 — Акция «История солдат»;
09.00−10.00 — Акция «Судьба солдата» (Поисковое движение России в Пензенской области);
13.00−15.00 — Музыкальная программа «Мы этой памяти верны»;
13.00−14.00 — Экскурсия по музею боевой техники под открытым небом.
Сквер «Бессмертный полк»
09.00−12.00 — Мобильный агитационный пункт отбора на военную службу по контракту и популяризации военной службы (Пункт отбора на военную службу города Пензы).
Сквер Дениса Давыдова
15.00−18.00 — Праздничная концертная программа «Победа в наших сердцах!»
Юбилейная площадь
14.00−18.50 — Концертная программа народных, фольклорных коллективов и исполнителей города;
18.50 — 19.00 — Всероссийская акция «Минута молчания»;
19.00−20.30 — Эстрадная концертная программа;
20.30−22.00 — Театрализованное музыкальное представление в рамках проекта «Народный театр» по мотивам военной поэзии В. Высоцкого;
22.00 — Праздничный фейерверк.
Улица Московская
13.00 — 19.00 — Детский вернисаж: «Дети рисуют Победу!»;
13.00 — 16.00 — Всероссийская общественная акция «Георгиевская ленточка».
Памятник «Проводы»
18.50 — 19.00 — Всероссийская акция «Минута молчания».
МАУ «Центральный парк культуры и отдыха им. В. Г. Белинского»
12.00 — Выставка Любительского объединения «Клуб народных умельцев»;
13.00 — «Мир на планете — яркие краски» — выставка детского рисунка;
13.00 — «Викторина Победы»;
14.00 — Торжественное открытие праздника на видовой аллее;
14.10 — Концертное выступление вокально-хореографической студии «Очаровашки»;
14.30 — «Спасибо деду за Победу» — конкурс рисунков на асфальте;
15.00 — «Солдатский привал» — конкурсно-игровая программа;
16.00 — Концертное выступление хора ветеранов «Патриот»;
16.30 — «Живая память поколений» — тематическо- развлекательная программа;
17.00 — Концертное выступление вокально-эстрадной студии «Маэстро»;
17.30 — «Пой, баян, о жизни фронтовой» — конкурс военных песен;
18.00 — «Юности нашей вальсок…» — музыкальная программа;
18.50 — Всероссийская акция «Минута молчания»;
Детский парк
10.30 — «Пути-дороги фронтовые» — книжная выставка;
10.30 — «Мы мечтою о мире живем». Выставка детских работ студии семейного творчества «Конфетти»;
10.30 — Праздничная фотозона
Площадка «Сцена»
11.00 — Торжественное открытие пращздника;
11.10 — Концертное выступление вокально-хореографической студии «Очаровашки»;
12.00 — «Как наши деды воевали» — конкурс рисунков на асфальте;
12.30 — «Страницы памяти» — игровая программа;
13.00 — Концертное выступление вокально-народной студии «Русские напевы»;
13.30 — «Мелодии Победы» — тематическая программа;
14.00 — «Юные разведчики» — квест;
15.00 — «Мы героям на смену растем» — викторина;
15.30 — «Трубят солдату сбор» — конкурсная программа;
16.30 — «Георгиевская ленточка» — мастер-класс от студии семейного творчества «Конфетти»;
17.00 — Концертное выступление солиста Александра Синюкова;
18.50−19.00 — Всероссийская акция «Минута молчания»;
МБУ «Пензенский Зоопарк»
10.30−11.30 — Исполнение баянистом песен военных лет;
11.30−12.00 — Высадка новых саженцев в «Сад Победы»;
12.00−13.00 — Полевая кухня с солдатской кашей;
12.00−13.30 — Концертная программа, музыкально-литературная композиция;
13.30−14.30 — Выступление оркестра;
11.00−14.00 — «Голос народной памяти» — открытая площадка для посетителей для рассказов о родственниках-участниках ВОВ;
11.00−14.00 — «Крылья победы» — акция для посетителей — украшение деревьев бумажными голубками. Мастер-класс оригами «Журавли», «Солдатский треугольник»;
12.00−14.00 — Детская площадка «Вилла тыква». Мастер-класс по изготовлению игрушки «Самолетик». Детская площадка «Военное детство». Игры и игрушки времен войны;
12.00−14.00 — Танцевальная площадка. Мастер-класс по танцам времён войны: вальс, танго, полька, кадриль, «Яблочко»;
12.00−14.00 — Историческая площадка, выставка экспонатов музея поискового отряда «Поиск-Вездеход», выставка военной техники;
10.00−12.00 и 11.00−14.00 — Конкурс детских рисунков на асфальте;
10.00−14.00 — Игровые станции от общественной организации «Волонтеры Победы». «У войны не женское лицо». Открытая тренировка по женской самообороне. Показательное выступление воспитанников ВПК «Гвардия» (спортивная площадка);
12.00−14.00 — Выставка-продажа «Я помню, я горжусь» — броши к 9 мая;
18.50−19.00 — Всероссийская акция «Минута молчания».
ПКиО «Олимпийский»
18.00−18.50 — Развлекательная программа, открытие танцевального сезона;
18.50 — 19.00 — Всероссийская акция «Минута молчания»;
19.00−21.00 — Праздничная дискотека для пожилых людей;
Городошный корт стадиона «Труд». Городской турнир по городошному спорту, посвященный Дню Победы.
Открытая площадка перед МБУ МЦ «Юность». Патриотический фестиваль молодежи «С чего начинается Родина?»
ТЦ «Сан и Март». Выставка детского рисунка «Дети рисуют Победу!»
ТЦ «Коллаж». Выставка детского рисунка «Дети рисуют Победу!»
Здание ж/д вокзала «Пенза 1», фойе Областной библиотеки им. М. Ю.Лермонтова. Выставка детского рисунка «Салют Победы!»
Информация предоставлена пресс-службой городской администрации. Возрастные ограничения на все мероприятия — 0+.