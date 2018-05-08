Как в Пензе будет проходить 9 Мая. План мероприятий

В Пензе опубликовали план мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Кладбище в Ахунах, Митрофаньевское, Мироносицкое кладбище, памятник «Проводы»

8.00 — Всероссийская акция «Вахта памяти»: церемонии возложения венков, цветов к воинским захоронениям.

Площадь у Монумента трудовой и боевой доблести пензенцев

10.00 — Благодарственный молебен в часовне Архангела Михаила;

10.30 — Акция «Бессмертный полк». Начало движения полка;

11.30−12.30 — Торжественная церемония. Митинг. Парад ПАИИ. Минута молчания. Церемония возложения цветов;

14.00−15.30 — Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.;

18.50−19.00 — Всероссийская акция «Минута молчания».

Сквер «Журавли»

09.00−10.00 — Акция «История солдат»;

09.00−10.00 — Акция «Судьба солдата» (Поисковое движение России в Пензенской области);

13.00−15.00 — Музыкальная программа «Мы этой памяти верны»;

13.00−14.00 — Экскурсия по музею боевой техники под открытым небом.

Сквер «Бессмертный полк»

09.00−12.00 — Мобильный агитационный пункт отбора на военную службу по контракту и популяризации военной службы (Пункт отбора на военную службу города Пензы).

Сквер Дениса Давыдова

15.00−18.00 — Праздничная концертная программа «Победа в наших сердцах!»

Юбилейная площадь

14.00−18.50 — Концертная программа народных, фольклорных коллективов и исполнителей города;

18.50 — 19.00 — Всероссийская акция «Минута молчания»;

19.00−20.30 — Эстрадная концертная программа;

20.30−22.00 — Театрализованное музыкальное представление в рамках проекта «Народный театр» по мотивам военной поэзии В. Высоцкого;

22.00 — Праздничный фейерверк.

Улица Московская

13.00 — 19.00 — Детский вернисаж: «Дети рисуют Победу!»;

13.00 — 16.00 — Всероссийская общественная акция «Георгиевская ленточка».

Памятник «Проводы»

18.50 — 19.00 — Всероссийская акция «Минута молчания».

МАУ «Центральный парк культуры и отдыха им. В. Г. Белинского»

12.00 — Выставка Любительского объединения «Клуб народных умельцев»;

13.00 — «Мир на планете — яркие краски» — выставка детского рисунка;

13.00 — «Викторина Победы»;

14.00 — Торжественное открытие праздника на видовой аллее;

14.10 — Концертное выступление вокально-хореографической студии «Очаровашки»;

14.30 — «Спасибо деду за Победу» — конкурс рисунков на асфальте;

15.00 — «Солдатский привал» — конкурсно-игровая программа;

16.00 — Концертное выступление хора ветеранов «Патриот»;

16.30 — «Живая память поколений» — тематическо- развлекательная программа;

17.00 — Концертное выступление вокально-эстрадной студии «Маэстро»;

17.30 — «Пой, баян, о жизни фронтовой» — конкурс военных песен;

18.00 — «Юности нашей вальсок…» — музыкальная программа;

18.50 — Всероссийская акция «Минута молчания»;

Детский парк

10.30 — «Пути-дороги фронтовые» — книжная выставка;

10.30 — «Мы мечтою о мире живем». Выставка детских работ студии семейного творчества «Конфетти»;

10.30 — Праздничная фотозона

Площадка «Сцена»

11.00 — Торжественное открытие пращздника;

11.10 — Концертное выступление вокально-хореографической студии «Очаровашки»;

12.00 — «Как наши деды воевали» — конкурс рисунков на асфальте;

12.30 — «Страницы памяти» — игровая программа;

13.00 — Концертное выступление вокально-народной студии «Русские напевы»;

13.30 — «Мелодии Победы» — тематическая программа;

14.00 — «Юные разведчики» — квест;

15.00 — «Мы героям на смену растем» — викторина;

15.30 — «Трубят солдату сбор» — конкурсная программа;

16.30 — «Георгиевская ленточка» — мастер-класс от студии семейного творчества «Конфетти»;

17.00 — Концертное выступление солиста Александра Синюкова;

18.50−19.00 — Всероссийская акция «Минута молчания»;

МБУ «Пензенский Зоопарк»

10.30−11.30 — Исполнение баянистом песен военных лет;

11.30−12.00 — Высадка новых саженцев в «Сад Победы»;

12.00−13.00 — Полевая кухня с солдатской кашей;

12.00−13.30 — Концертная программа, музыкально-литературная композиция;

13.30−14.30 — Выступление оркестра;

11.00−14.00 — «Голос народной памяти» — открытая площадка для посетителей для рассказов о родственниках-участниках ВОВ;

11.00−14.00 — «Крылья победы» — акция для посетителей — украшение деревьев бумажными голубками. Мастер-класс оригами «Журавли», «Солдатский треугольник»;

12.00−14.00 — Детская площадка «Вилла тыква». Мастер-класс по изготовлению игрушки «Самолетик». Детская площадка «Военное детство». Игры и игрушки времен войны;

12.00−14.00 — Танцевальная площадка. Мастер-класс по танцам времён войны: вальс, танго, полька, кадриль, «Яблочко»;

12.00−14.00 — Историческая площадка, выставка экспонатов музея поискового отряда «Поиск-Вездеход», выставка военной техники;

10.00−12.00 и 11.00−14.00 — Конкурс детских рисунков на асфальте;

10.00−14.00 — Игровые станции от общественной организации «Волонтеры Победы». «У войны не женское лицо». Открытая тренировка по женской самообороне. Показательное выступление воспитанников ВПК «Гвардия» (спортивная площадка);

12.00−14.00 — Выставка-продажа «Я помню, я горжусь» — броши к 9 мая;

18.50−19.00 — Всероссийская акция «Минута молчания».

ПКиО «Олимпийский»

18.00−18.50 — Развлекательная программа, открытие танцевального сезона;

18.50 — 19.00 — Всероссийская акция «Минута молчания»;

19.00−21.00 — Праздничная дискотека для пожилых людей;

Городошный корт стадиона «Труд». Городской турнир по городошному спорту, посвященный Дню Победы.

Открытая площадка перед МБУ МЦ «Юность». Патриотический фестиваль молодежи «С чего начинается Родина?»

ТЦ «Сан и Март». Выставка детского рисунка «Дети рисуют Победу!»

ТЦ «Коллаж». Выставка детского рисунка «Дети рисуют Победу!»

Здание ж/д вокзала «Пенза 1», фойе Областной библиотеки им. М. Ю.Лермонтова. Выставка детского рисунка «Салют Победы!»

Информация предоставлена пресс-службой городской администрации. Возрастные ограничения на все мероприятия — 0+.