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Леонид Левин одобрил проект по сохранения пензенских усадеб

8 мая в 12:13 300 просмотров
, в ходе которой они обсудили результаты работы коллегиального органа и его законодательные инициативы.

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Депутат Государственной Думы от Лермонтовского округа Пензенской области Леонид Левин встретился с председателем Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пензенской области Андреем Сушковым, в ходе которой они обсудили результаты работы коллегиального органа и его законодательные инициативы.

Также депутат одобрил предложения молодых парламентариев по сохранению культурного наследия Пензенской области — уникальных дворянских усадеб, в частности Голицинской усадьбы в Тамалинском районе, которая является редким памятником эпохи классицизма.

«Забота об архитектурных памятниках Пензенской земли является важной частью общей работы области по сохранению богатого культурного наследия нашего края», — подчеркнул он.

Также депутат поддержал инициативу проведения мониторинга качества мобильной связи и интернета на территории региона силами молодежных организаций в период летних каникул, сообщает общественная приемная депутата.

«Сегодня государство ведет активную работу по обеспечению связью малых населенных пунктов, и здесь крайне важно получать живые отзывы, чтобы иметь представление о реальном положении дел и вносить соответствующие коррективы. Помощь молодежи считаю неоценимым подспорьем в этой работе», — пояснил Леонид Левин.


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