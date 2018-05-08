Цены на бензин растут третью неделю подряд

Цены на бензин в России с 24 по 28 апреля выросли на 0,4%. Об этом сообщает « Интерфакс » со ссылкой на Росстат. С начала года бензин подорожал на 1,8%.

Предыдущие две недели цены также росли по 0,4%, до этого они поднимались на 0,1% и на 0,2% после 11 недель стабильности, отмечает издание.

Литр бензина в среднем по стране стоил 28 апреля 40,43 руб. (23 апреля — 40,26 руб.), марки АИ-92 — 38,65 руб. (38,47 руб.), марки АИ-95 — 41,65 руб. (41,48 руб.), марки АИ-98 — 46,92 руб. (46,76 руб.). Дизтопливо 28 апреля можно было купить за 41,60 руб. (23 апреля — 41,45 руб.).

Напомним, пензенцы также взволнованы ростом цен на топливо. В ситуации разбирается региональное УФАС.