Для сотрудников коммерческой службы «Молкома» запустили программу обучения

Первые занятия прошли в конце апреля. Эксперты рассказали о компании, уникальности продуктов, конкурентных преимуществах. Сотрудникам объяснили технологическую цепочку изготовления продукции, показали современное оборудование.



Обучающимся предложили не верить на слово и самим попробовать линейку молочных продуктов, сравнив с аналогичными позициями других компаний методом «слепой» дегустации.





«Современное производство диктует освоение новых технологий, а значит и повышение уровня квалификации персонала. Компания «Дамате» в рамках корпоративного университета уделяет пристальное внимание обучению, постоянно расширяя форматы и методы развития. Мы уверены, что наши сотрудники — это драйверы роста самой компании», — отметила заместитель гендиректора группы компаний «Дамате» по управлению персоналом Полина Коннова.



Обучение сотрудников коммерческой службы продолжится. В компании считают, что знание достоинств и технологии изготовления продукции поможет ее продвижению.