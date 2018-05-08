Удастся ли России войти в тройку лидеров на «Евровидении»? Прогноз
Схема движения. Какие дороги перекроют 9 мая
Как весеннее обострение уличную активность породило
Как в Пензе будет проходить 9 Мая. План мероприятий
Вам будет интересно
Наши новости
Пензенским ветеринарным станциям вручили новые автомобили Lada
Пензенские аграрии стали лидерами ПФО по темпам сева сахарной свеклы
В поселке Монтажный к 9 Мая открыли обновленный памятный знак
В Пензе 9 мая ограничат продажу алкоголя
В Мордовии хотят наградить рыбаков, спасших пензенцев от гибели
В Пензе построят лестницу от родника до артинститута
Леонид Левин одобрил проект по сохранения пензенских усадеб
Как в Пензе будет проходить 9 Мая. План мероприятий
В Пензе встретили Поезд Победы
После фейерверка 9 мая пензенцев доставят в 19 точек города

Пензенцев предупреждают о высокой пожарной опасности

8 мая в 13:11 266 просмотров

С 8 по 14 мая по всей территории Пензенской области ожидается высокая пожарная опасность — 4 класс.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС по Пензенской области. Граждан просят соблюдать основные правила пожарной безопасности. В частности, расчистить территорию домовладений от сгораемого мусора, сжигать его нужно в бочке вдали от деревьев и строений. Рядом должны быть первичные средства для тушения: бутылки с водой или огнетушитель. В ветреную погоду сжигать мусор запрещено.

Если вы обнаружили возгорание, незамедлительно звоните по телефонам: 101 или 112.

Напомним, с 15 апреля в Пензенской области стартовал пожароопасный сезон. В соответствии с постановлением регионального правительства, он продлится до 15 октября 2018 года.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...