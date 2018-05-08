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В Мордовии хотят наградить рыбаков, спасших пензенцев от гибели

8 мая в 13:22 230 просмотров
, в том числе — ребенок, едва не утонули в реке Сура неподалеку от села Сабаево Кочкуровского района Республики Мордовия. На помощь им вовремя подоспели местные рыбаки.

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Жители Пензы и области, в том числе — ребенок, едва не утонули в реке Сура неподалеку от села Сабаево Кочкуровского района Республики Мордовия. На помощь им вовремя подоспели местные рыбаки.

Инцидент произошел 17 апреля — в самый разгар половодья. Житель Пензы с сыном вместе с приятелями из поселков Сура и Ночка отправились сплавляться по реке на моторной лодке. В пути их судно зацепилось за дерево и перевернулось, свидетелями этого стали двое рыбаков, которые незамедлительно поспешили на помощь.

Когда мужчины подплыли к пострадавшим, то увидели, что все они уже практически без сил. Рыбаки достали их из ледяной воды, обогрели и вызвали «скорую помощь», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Мордовия.

В настоящее время решается вопрос о награждении рыбаков, спасших четырех человек.


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