Автоэкспедиция: Самый высокогорный монастырь в России

Одиннадцатым рекордным объектом на пути пензенской автоэкспедиции, в которой участвует ведущий рубрики «ТВ-Тур» (16+) Денис Симонов, стал Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — самый высокорасположенный (высокогорный) монастырь в России.

Аланский Свято-Успенский мужской монастырь расположен в селе Хидикус, в Куртатинском ущелье Северной Осетии-Алании на высоте 1300 метров (неофициально — около 2000 м) над уровнем моря. Несмотря на то, что монастырь этот довольно молод и учрежден лишь в 2000 году, обитель успела завоевать славу одного из главных духовных центров республики. Он ежегодно принимает десятки тысяч паломников и туристов со всей России.

На территории монастыря находятся два храма — восстановленная Мироносицкая церковь XIX века и новый Иверский собор, выполненный в стиле древних аланских церквей, выложенных из камня в традициях византийского зодчества. Также в едином комплексе монастыря имеются две колокольни в виде башен и братский корпус с гостиницей для паломников.

Основная реликвия Аланского Свято-Успенский монастыря — список Иверской Моздокской иконы Божией Матери — главной святыни Осетии и всего Северного Кавказа. В годы Великой Отечественной войны подлинник иконы был утрачен. Однако существует предание, что после восстановления всех православных монастырей Осетии эта икона снова будет обретена.

Всего команде пензенских путешественников предстоит посетить 25 рекордных мест России. Следите за ними в нашем разделе.