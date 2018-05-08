В Пензе с размахом началось празднование Дня Победы. ФОТО и ВИДЕО

8 мая в Пензе на Юбилейной площади и в филармонии прошло торжественное мероприятие, посвященное Победе в Великой Отечественной войне.

Как сообщает корреспондент ИА «Пенза-Пресс» Анна Балашова, под открытым небом оборудована сцена, на которой для сотен пензенцев, пришедших на праздник, выступали творческие коллективы из образовательных учреждений города. Под музыку военных лет, исполняемую духовыми оркестрами, на Юбилейной площади танцевали десятки молодых ребят в костюмах советского времени. Многие приглашали на танец ветеранов.

В 13 часов начался военный парад, в марше принимали участие пензенские кадеты и студенты ПАИИ. Почетными гостями праздника стали представители областной и городской власти во главе с губернатором Иваном Белозерцевым, мэром Виктором Кувайцевым, ветераны, депутаты.

После парада пензенцы проследовали в ККЗ на торжественное мероприятие, посвященное Великой Победе. Перед его началом гости праздника могли ознакомиться с выставкой оружия и обмундирования, сфотографироваться с ребятами, одетыми в военную форму. Также для ветеранов на первом этаже ККЗ было приготовлено угощение.

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