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Пензенским ветеринарным станциям вручили новые автомобили Lada

8 мая в 14:42 346 просмотров

8 мая заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков вручил специалистам районных ветеринарных станций ключи от автомобилей.

Как сообщает пресс-центр регионального правительства, новые машины Lada Largus и Lada Granta получили десять районных ветеринарных станций по борьбе с болезнями животных. Автомобили выделены районным специалистам в рамках подпрограммы развития ветеринарной службы Пензенской области.

«Мы вручаем эти автомобили для повышения эффективности работы ветеринарной службы, что сегодня особенно актуально. В регионе успешно развивается отрасль животноводства и, понимая необходимость обеспечения био- и экономической безопасности нашей продукции и территории, мы делаем акцент на проведение подобных мероприятий. В текущем году на укрепление материально-технической базы ветслужб выделено из областного бюджета 44 миллиона рублей», — отметил Андрей Бурлаков.

Глава областного аграрного ведомства и руководитель областной ветслужбы Михаил Максимов поздравили районных специалистов с приобретением и пожелали эффективной работы на благо Пензенской области.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/selskoe-khozyaystvo/82654/

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