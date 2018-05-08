В Пензе утвердили программу форума «Сурские ласточки»

Работа форума будет строиться по пяти тематическим сменам:
— «Предприниматели и инноваторы»;
— «Социальные инициативы и НКО»;
— «Творчество и здоровый образ жизни»;
— «МЫ — Россияне»;
— «Международное сотрудничество».
В программу форума вошли образовательные и дискуссионные площадки, выступления, мастер-классы экспертов и гостей, спортивные игры, культурные мероприятия, сообщает пресс-центр облправительства.
Чтобы принять участие в форуме, необходимо до 11 мая зарегистрироваться на сайте АИС «Молодежь России».