В Пензе утвердили программу форума «Сурские ласточки»

С 15 по 17 мая в пензенском санатории «Березовая роща» пройдет региональный образовательный форум «Сурские ласточки» (18+).

Работа форума будет строиться по пяти тематическим сменам:

— «Предприниматели и инноваторы»;

— «Социальные инициативы и НКО»;

— «Творчество и здоровый образ жизни»;

— «МЫ — Россияне»;

— «Международное сотрудничество».

В программу форума вошли образовательные и дискуссионные площадки, выступления, мастер-классы экспертов и гостей, спортивные игры, культурные мероприятия, сообщает пресс-центр облправительства.

Чтобы принять участие в форуме, необходимо до 11 мая зарегистрироваться на сайте АИС «Молодежь России».