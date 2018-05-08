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Ученые выяснили, какое хобби поможет продлить жизнь

8 мая в 15:21 304 просмотра
, что профессиональные шахматисты живут дольше, чем остальные люди. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на статью в журнале PLoS One.

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Ученые пришли к выводу, что профессиональные шахматисты живут дольше, чем остальные люди. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на статью в журнале PLoS One.

Специалисты отмечают, что шахматные бои зачастую оказывают более серьезную нагрузку, как физическую, так и психическую, чем олимпийские игры. Нередко гроссмейстеры теряли сознание или даже умирали во время турниров от перенапряжения, сказано в сообщении.

Проведенный анализ показал, что выдающиеся шахматисты живут значительно дольше, чем обычные люди, и как минимум не меньше, чем олимпийцы. В среднем, игроки, получившие звание гроссмейстера в 30 лет или раньше, живут около 84 лет, что на 10% выше, чем обычная продолжительность жизни в странах их проживания.

По мнению ученых, одним из важных факторов увеличения продолжительности жизни может быть то, что интенсивные интеллектуальные упражнения заметно снижают вероятность деменции или болезни Альцгеймера, которые считаются одним из главных факторов риска для пожилых людей.

Исследование в ближайшее время планируют продолжить.

Фотография: https://pixabay.com/ru/%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-3325010/

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