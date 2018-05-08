В акции «Звезда памяти» приняли участие более 12 тысяч школьников

Акция «Звезда памяти» инициировало Пензенское региональное отделение партии «Единая Россия». С 2015 года более 12 тысяч школьников приняли участие в экскурсиях к памятникам города, а также узнали много новых и интересных фактов о самых важных событиях в летописи Пензы и области.

Яркий майский день. Возле памятника, как символ мирной жизни, — нарядные и счастливые дети, учащиеся школ и лицеев Пензы. И торжественные лица ветеранов, которые совсем юными, чуть старше этих детей, ушли на фронты Великой Отечественной войны, чтобы отстоять независимость и свободу нашего Отечества, чтобы сегодня над нами было мирное небо.

Со словами приветствия к участникам акции обратился депутат Законодательного Собрания, член президиума политсовета регионального отделения партии «Единая Россия» Олег Кочетков.

«Любовь к Родине начинается с уважения к ее великой героической истории, с гордости за своих предков за их трудовые и боевые подвиги во славу Отчизны.

Но память не появляется на пустом месте. Для уважения и гордости за великую историю своей страны, своей малой родины нужны, прежде всего, глубокие знания каждой страницы этой истории. Многое в этом направлении делают школьные учителя истории. И все-таки уроков истории не всегда достаточно.

В канун 70-летия великой Победы Пензенское региональное отделение «Единой России» приняло решение проводить целый цикл мероприятий, посвященных знакомству наших учащихся школ и колледжей с памятниками и памятными местами Пензы, посвященными боевому и трудовому подвигу пензенцев. Мы назвали эти мероприятия «Звезда памяти». В течение нескольких недель школьники и учащиеся колледжей посещают пять основных памятников Пензы, посвященных и боевым и трудовым подвигам наших земляков.

Я уверен, что в каждой семье есть еще и личная память, потому что у кого-то воевали и отстаивали нашу независимость деды и прадеды, у кого-то члены семьи трудились в тылу и выпускали для фронта оружие, выращивали хлеб, шили шинели и гимнастерки. Одним словом, каждая семья внесла свой вклад в эту Победу. И об этом свидетельствуют наши памятники и обелиски, которые были возведены в честь защитников Родины и тружеников тыла. Возле одного из таких памятников мы сегодня и находимся.

Сегодня здесь вместе с нами наши дорогие ветераны. Мы сердечно благодарим вас за великий подвиг, за то, что смогли пройти через все тяготы войны и победить. Память о героических страницах Великой Отечественной войны в наших сердцах. И потому никогда не прервется преемственность поколений.

С праздником великой Победы, дорогие ветераны! Доброго здоровья и долгих счастливых лет жизни вам», — сказал он.

Молодому поколению депутат пожелал глубоко изучать и уважать историю своей страны, успешной учебы и хороших летних каникул.

Минутой молчания участники акции почтили память тех, кто отдал свои жизни за независимость нашей Родины во имя мира на земле.

Олег Кочетков вместе с ветеранами и подрастающим поколением возложил цветы к подножию памятника. И на темном граните, возле яркого пламени Вечного огня, заалели красные розы и гвоздики, словно капельки крови наших погибших дедов и прадедов.

Экскурсоводы приступили к рассказу о создании Монумента, о Книге Памяти пензенцев. И после торжественных минут акции ребята с особым вниманием слушали рассказ о славных страницах истории Пензенского края, о тех, кто защитил Родину, а, значит, и нас с вами, живущих сегодня.