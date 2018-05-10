Маленькие игрушки больших мальчиков. Пензу захлестнула мода на беспилотники

Времена меняются, меняются и игрушки. Теперь никого не удивишь радиоуправляемой машинкой или вертолетом, поэтому все чаще родители выбирают для своих детей (да и для себя, чего уж скрывать) в качестве забавы квадрокоптеры. В чем прелесть иметь карманный беспилотник, и о каких мерах предосторожности надо знать, приобретая дрон, разбиралась редактор ИА «Пенза-Пресс» Галина Попова.

По словам продавца беспилотников Евгения, мода на эти аппараты пришла в Пензу около трех лет назад. Причина — в развитии технологий и стремлении людей попробовать что-то новое.

«Электроника развивается, технологии стали позволять делать маленькие, но емкие аккумуляторы высокой мощности. Все стало миниатюрнее, мощнее, появилась возможность управлять стабильностью полета с помощью миниатюрных гироскопов, GPS-модули помогают стабилизировать объект по координатам. И если раньше квадрокоптеры, или как их еще называют, дроны, использовались только в военной, космической сферах, то теперь это перешло в гражданский сектор.

Покупать их начали лет пять-шесть назад, но массово люди стали использовать их три-четыре года назад, когда полупрофессиональные дроны стали стоить менее 100 тысяч», — рассказал он.

Основные покупатели квадрокоптеров, по словам Евгения, — мужчины от 25 лет. Хотя встречаются и девушки.

«Приходят мужчины и говорят, что покупают квадрокоптер ребенку, причем не только сыновьям, но и дочерям, но видно, что они сами не прочь поиграть. Раньше ведь не было таких игрушек, вот люди и наверстывают. Бывает, приходят и девушки, они хотят купить их в подарок своим молодым людям», — рассказал он.

И цена позволяет это сделать. В Пензе миниатюрный, размером с ладонь, дрон можно приобрести за 1000 рублей. Такой и потерять, и сломать не так обидно, в отличие от его собрата за 150 тысяч (и это далеко не предельная цена). Начинка беспилотника также отличается: есть с камерой и без, со гироскопом и без него.

«Для любого человека можно подобрать игрушку, на самом деле. Ведь далеко не всем нужны квадрокоптеры с камерой, иногда проще снять на телефон, чем прикрепить камеру к маленькому коптеру: изображение с аппарата без стабилизационного подвеса будет трястись, картинка — крениться вместе с дроном», — объяснил он.

Но не опасно ли давать в руки ребенку хоть и игрушечный, но все же летательный аппарат? Евгений уверен, что нет. Главное — соблюдать правила безопасности.

«Ребенку с 10 лет вполне можно приобрести квадрокоптер. Манипуляции с ним развивают моторику рук, усидчивость, внимание. Только играть он должен под присмотром взрослого. Во-первых, он может элементарно не разобраться в механизме, а во-вторых, любая игрушка может причинить вред, надо соблюдать элементарные меры предосторожности, а ребенок может этого не понимать», — отметил он.

Сложность заключается еще в том, что окончательно не отрегулирован разрешительный механизм использования беспилотников на территории России. Пока он регламентируется Воздушным кодексом РФ. Так, согласно последним поправкам, все квадрокоптеры тяжелее 30 килограммов должны быть зарегистрированы и сертифицированы. Каждому присваиваются индивидуальный номер и соответствующая радиометка.

Однако и более легкие квадрокопотеры не могут летать, где хотят. В госорган необходимо предоставить план полета и получить отметку об его согласовании. Только после этого можно получить официальное разрешение.

Согласно постановлению администрации Пензы, заявление нужно направить не позднее чем за 10 дней до предполагаемого запуска аппарата. К нему нужно приложить копии паспорта, документов на техническое средство, договора обязательного страхования и ряда других бумаг. Заявление должны рассмотреть в течение 10 дней. За это время мэрия делает межведомственные запросы в УФСБ, УМВД, управление по делам ГОЧС.

Отказать в выдаче разрешения могут в ряде случаев. К ним относится проведение массовых мероприятий, нарушение сроков подачи заявления и несоответствие документов. Также отказ можно получить, если разрешение на использование воздушного пространства в этом месте и в это время уже выдано другой организации или человеку.

«За несанкционированные полеты и незарегистрированный квадрокоптер тяжелее 30 кг грозит штраф: для граждан — от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 25 до 30 тысяч, на юридических — от 250 до 300 тысяч рублей. Но пока нарушений при использовании дронов мы не выявляли. Жалоб не поступало», — сообщила помощник пензенского транспортного прокурора Ольга Дурманова.

Также важно также помнить об особой осторожности при полетах над толпой. Если возникнет нештатная ситуация и аппарат упадет, он может причинить травмы. Несанкционированные вылеты в будут пресекать сотрудники ФСБ.

Но, несмотря на все сложности, мода на беспилотники не пройдет, уверен Евгений.

«Аппараты будут становиться более дешевыми, более умными. По законодательству все отладится в ближайшие годы. И квадрокоптеры станут обыденной вещью. Не надо бояться ничего нового, надо идти в ногу со временем и технологиями», — подчеркнул он.