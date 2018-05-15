Жители Арбеково боятся остаться без воды и света из-за долгов «управляйки»

Жители ряда домов на ул. Ладожской не на шутку встревожены: у входа в их подъезды висело объявление, в котором сообщается, что прокуратура провела проверку обслуживающей их «управляйки». Выяснилось, что платежи пензенцев якобы использовались не по назначению.

С просьбой разобраться в ситуации пензенцы обратились в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

«На подъезде дома № 164 на ул. Ладожской было объявление, в котором сообщалось, что, по результатам проверки прокуратуры Октябрьского района, с 22.02.18 по 20.03.18 директор УК «Комфорт» потратил 4 млн рублей, оплаченные жильцами за услуги ЖКХ, по своему усмотрению. В связи с этим предлагают выбрать другую УК или создать ТСЖ. Хотелось бы узнать, действительно ли это так и какие меры будут приняты по отношению к директору? Правда ли пора искать другую УК? Кто возместит деньги, потраченные не по назначению?» — недоумевают жители.

В объявлении, копия которого есть в распоряжении редакции, автор отметил, что у него есть ответ прокуратуры, и указал свои контактные данные, чтобы жильцы могли связаться для решения вопроса с выбором другой управляйки. Журналисты «Пенза-Пресс» позвонили по указанному номеру.

Елена, жительница одного из домов, обслуживаемых УК «Комфорт», рассказала о том, что ее смутило в деятельности «управляйки» и почему она решила обратиться в прокуратуру.

«Мы раньше платили в УК «Комфорт» — это было обозначено в платежной квитанции. А теперь в графе получателя платежа стоит РЦ «Комфорт». Я решила выяснить, почему мы платим туда, что это вообще за организация и как она потом будет с нашей УК расплачиваться. В «управляйке» нам сообщили, что создали расчетный центр для того, чтобы им проще было производить расчет с населением. Но по факту оказалось, что по всем услугам деньги до ресурсников якобы не доходят. У них, вроде как, большие долги перед ресурсниками», — отметила женщина, ссылаясь на результаты проверки областной прокуратуры.

Согласно официальному ответу ведомства (копия документа имеется в распоряжении редакции), было выявлено множество нарушений. В частности, установлено, что средства плательщиков перечисляются на счет платежного агента — РЦ, не являющийся специальным, что противоречит законодательству.

Более того, анализ движения средств по счетам РЦ «Комфорт» показал, что перевода денег на счета УК «Комфорт» и ресурсоснабжающих организаций в период с 22 февраля по 20 марта 2018 года вовсе не производилось. Однако имело место списание средств в пользу директора РЦ (он же — директор УК «Комфорт») на общую сумму в 1,5 млн рублей.

Также за этот период времени со счета РЦ было списано почти 3 млн рублей в пользу организаций, зарегистрированных в Москве и Санкт-Петербурге и не состоящих в договорных отношениях с вышеназванными «управляйками».

Согласно ответу прокуратуры, в отношении директора РЦ «Комфорт» возбуждено дело об административном правонарушении.

Кроме того, материалы проверки направлены в орган предварительного расследования — для решения вопроса об уголовном преследовании.

Добиться комментария от представителей управляющей компании не удалось: в диспетчерской службе корреспондента информагентства перенаправили в бухгалтерию, там — обратно в диспетчерскую службу, после чего бросили трубку.

Корреспонденты информагентства решили узнать мнение главного госжилстройтехинспектора Пензенской области Инны Левченко по поводу сложившейся ситуации.

«У управляющей компании действительно есть большие долги. У нас раньше собственники были пензенские, потом переуступили петербургским. Реквизиты в платежках, конечно, должны быть указаны УК, это однозначно. Допустим, они заключили агентский договор, и стал изготавливать платежки расчетный центр. Они имеют право привлечь третье лицо для изготовления печати и доставки платежных документов, но реквизиты при этом должны оставаться УК. Это внутренняя финансовая деятельность, она регулируется договором между двумя юрлицами, на гражданах это никак не должно отражаться», — подчеркнула она.

Жительница Арбеково, инициировавшая проверку прокуратуры, рассказала, что она видит выход из ситуации в смене УК или переходе на ТСЖ. Но, к сожалению, на призыв в объявлении откликнулись немногие.

«Нужно проводить собрание жителей и решать вопрос. Я повесила объявление, чтобы хотя бы кто-нибудь позвонил. В результате позвонили всего два человека, и то — просто поинтересоваться тем, что происходит. Люди даже не заметили, что стали платить в расчетный центр, а не в УК. Складывается впечатление, что всем все равно», — отметила Елена.

Для того, чтобы выяснить дальнейшую судьбу горе-«управляйки», узнать, как оплачивать приходящие счета, мы направили редакционные запросы в управление Госжилстройтехинспекции региона и областную прокуратуру. ИА «Пенза-Пресс» продолжит следить за развитием событий.