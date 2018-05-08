В кузнецком ТЦ нашли грубые нарушения требований пожарной безопасности

Так, трехэтажное здание ТЦ не защищено автоматической установкой пожаротушения. Дверь южного эвакуационного выхода имеет запор, который невозможно открыть без ключа, а двери лестничной клетки, расположенные на третьем этаже в южной части здания, не имеют приспособлений для самозакрывания, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.
Кроме того, на строительные материалы, которые применяли для окраски несущих металлических конструкций пристроя третьего этажа и южной лестничной клетки здания, не представлена техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности материала.
Прокуратура предъявила иск в Кузнецкий районный суд о запрете эксплуатации торгового центра. В отношении собственника здания возбуждено дело об административном правонарушении
«Обеспечительные меры в виде запрета деятельности по эксплуатации здания суд не поддержал», — отметили в пресс-службе.