В кузнецком ТЦ нашли грубые нарушения требований пожарной безопасности

В городе Кузнецке Пензенской области прокуратура при проверке торгового центра «Галина», расположенного на улице Белинского, обнаружила грубые нарушения требований пожарной безопасности.

Так, трехэтажное здание ТЦ не защищено автоматической установкой пожаротушения. Дверь южного эвакуационного выхода имеет запор, который невозможно открыть без ключа, а двери лестничной клетки, расположенные на третьем этаже в южной части здания, не имеют приспособлений для самозакрывания, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Кроме того, на строительные материалы, которые применяли для окраски несущих металлических конструкций пристроя третьего этажа и южной лестничной клетки здания, не представлена техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности материала.

Прокуратура предъявила иск в Кузнецкий районный суд о запрете эксплуатации торгового центра. В отношении собственника здания возбуждено дело об административном правонарушении

«Обеспечительные меры в виде запрета деятельности по эксплуатации здания суд не поддержал», — отметили в пресс-службе.