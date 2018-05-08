В России штрафы автолюбителей пойдут на ремонт дорог

Соответствующие поправки планирует принять Государственная Дума на этой неделе. По подсчетам экспертов, это привлечет десятки миллионов рублей на ремонт дорог.
Однако не все выступают за подобные поправки в законопроект. Так, парламент Карачаево-Черкесской Республики прислал отрицательный отзыв, в котором сказано, что это приведет «к уменьшению средств бюджетов субъектов, направленных на социальную сферу».
Председатель общественного совета при Минтрансе Михаил Блинкин считает, что поступление штрафов напрямую в фонды — «лучше, чем ничего».