В России штрафы автолюбителей пойдут на ремонт дорог

С 1 января 2019 года штрафы за нарушения правил дорожного движения должны будут поступать в региональные дорожные фонды. Об этом пишет « Коммерсантъ ».

Соответствующие поправки планирует принять Государственная Дума на этой неделе. По подсчетам экспертов, это привлечет десятки миллионов рублей на ремонт дорог.

Однако не все выступают за подобные поправки в законопроект. Так, парламент Карачаево-Черкесской Республики прислал отрицательный отзыв, в котором сказано, что это приведет «к уменьшению средств бюджетов субъектов, направленных на социальную сферу».

Председатель общественного совета при Минтрансе Михаил Блинкин считает, что поступление штрафов напрямую в фонды — «лучше, чем ничего».