Пензенец пригласил незнакомца выпить и остался без компьютера

Молодой человек рассказал, что пригласил к себе в комнату на улице Ульяновской неизвестного. Вместе они выпивали. После ухода гостя парень обнаружил, что пропали системный блок, монитор и мышка.

Пензенец сразу же обратился в полицию, на место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Вскоре удалось установить причастного к краже, им оказался 21-летний молодой человек. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Парень в содеянном признался. По факту кражи возбуждено уголовное дело.