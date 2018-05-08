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Пензенец пригласил незнакомца выпить и остался без компьютера

8 мая в 17:29 180 просмотров

21-летний житель Пензы написал заявление в полицию по факту кражи.

Молодой человек рассказал, что пригласил к себе в комнату на улице Ульяновской неизвестного. Вместе они выпивали. После ухода гостя парень обнаружил, что пропали системный блок, монитор и мышка.

Пензенец сразу же обратился в полицию, на место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Вскоре удалось установить причастного к краже, им оказался 21-летний молодой человек. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Парень в содеянном признался. По факту кражи возбуждено уголовное дело.


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