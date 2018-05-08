Пензенскому зрителю представили постановку о жизни накануне войны (видео)

«Завтра была война» — постановка о жизни обычного школьного класса, которую накануне празднования Дня Победы представили ученики «Первой скрипки», лаборатории актерского мастерства под руководством Сергея Казакова. Этот спектакль, замечают постановщики — на особом счету. Актеры и создатели посвятили его поколению победителей — прадедушкам и прабабушкам. В основу спектакля легла одноименная повесть Бориса Васильева (12+).

Подростки из «Первой скрипки» рассказали о жизни своих сверстников накануне войны. Обычный класс, с лидерами и отстающими, дружбой и первой любовью. Комсомольские страсти начинают кипеть вокруг отчисления из школы одного из мальчиков — Александра. На его защиту встает девушка Искра.

Руководитель лаборатории актерского мастерства Сергей Казаков за отчетным спектаклем своих учеников наблюдал из зала. «Первая скрипка» начала работать в 2015 году. На сцене — первая старшая группа проекта, всего актерскому мастерству обучаются пять групп.

«Когда мы начали работать над материалом, я видел, как ребята вживались в то время, состояние души, эмоции, веру, которой обладали наши дедушки и бабушки, им особые аплодисменты», — сказал Сергей Казаков.

О том, что реальная драма и трагедия впереди, напоминают детали: школьник спрашивает у учителя об отношении к заключению пакта о ненападении с Германией, мелькают обозначения месяцев последнего мирного года, в котором начиналось так много светлого, а случилась война, сообщает телеканал «Экспресс».