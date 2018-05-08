Пензенскому зрителю представили постановку о жизни накануне войны (видео)

Подростки из «Первой скрипки» рассказали о жизни своих сверстников накануне войны. Обычный класс, с лидерами и отстающими, дружбой и первой любовью. Комсомольские страсти начинают кипеть вокруг отчисления из школы одного из мальчиков — Александра. На его защиту встает девушка Искра.
Руководитель лаборатории актерского мастерства Сергей Казаков за отчетным спектаклем своих учеников наблюдал из зала. «Первая скрипка» начала работать в 2015 году. На сцене — первая старшая группа проекта, всего актерскому мастерству обучаются пять групп.
«Когда мы начали работать над материалом, я видел, как ребята вживались в то время, состояние души, эмоции, веру, которой обладали наши дедушки и бабушки, им особые аплодисменты», — сказал Сергей Казаков.
О том, что реальная драма и трагедия впереди, напоминают детали: школьник спрашивает у учителя об отношении к заключению пакта о ненападении с Германией, мелькают обозначения месяцев последнего мирного года, в котором начиналось так много светлого, а случилась война, сообщает телеканал «Экспресс».