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Воспитанники художественных школ Пензы нарисовали 100 картин о Победе (видео)

8 мая в 20:09 248 просмотров
, посвященная Победе в Великой Отечественной войне (0+).

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В Пензе на улице Московской развернулась выставка, посвященная Победе в Великой Отечественной войне (0+).

В экспозиции представлено более 100 картин, которые нарисовали воспитанники пензенских художественных школ. Открытая галерея протянулась от Театральной площади и до конца пешеходной части улицы Московской.

Выставка проходит десятый год подряд. К вернисажу начинающие художники готовились с начала учебного года.

«Мы на истории искусств изучаем военные действия, рисуем на эти темы, чтобы ребенок не просто изобразил происходящее, а вник в композиционную тематику, раскрыл идею», — рассказала директор художественной школы № 3 Пензы Светлана Лисушкина.

Увидеть работы юных художников можно будет и в День Победы. 9 мая праздничная экспозиция будет находиться на улице Московской с 13 до 19 часов, сообщает телеканал «Экспресс».


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