В Пензе программу БКД планируют завершить к концу лета (видео)

В Пензе на 27 улицах полным ходом идут работы по фрезерованию асфальта, демонтажу и установке бордюрного камня, устройству выравнивающего и верхнего слоев покрытия. Всего в 2018 году по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» в городе должны отремонтировать 88 участков.

Ремонт автодороги на улице Плеханова подрядчик рассчитывает выполнить в ближайшие десять дней. Старый асфальт отфрезерован, бордюр демонтирован. Сейчас рабочие готовятся к установке нового. Камень привозят с завода в Богословке — единственный в Пензенском регионе, где производят бордюры. После его установки начнут укладывать выравнивающий слой дорожного покрытия.

«Выравнивающий слой — два сантиметра, основной — пять. Работаем, в основном, в праздничные дни, в городе тяжело работать в будни», — рассказал прораб подрядной организации Адам Басаев.

Вдоль всей проезжей части на Захарова уже установили бордюрный камень. Там не только заменят асфальтовое полотно, но и изменят схему движения.

Всего в 2018-м в пензенской агломерации, в которую вошли областной центр, Заречный, Засечный сельсовет, а также региональные и межмуниципальные автодороги, планируют отремонтировать свыше 120 километров на 124 магистралях. Кроме того, установят 860 дорожных знаков, 37 светофоров, два остановочных павильона, отремонтируют тротуары, обустроят искусственное освещение и барьерные ограждения. На 187 объектов по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» выделено свыше 1 миллиарда 400 миллионов рублей.

Завершить реализацию программы, с учетом внесенных изменений, должны до конца лета. За счет сложившейся экономии бюджетных средств принято решение дополнительно отремонтировать еще несколько объектов. Их внесли в список по заявкам жителей региона.

«Дополнительно мы проведем ремонт дорог в селе Богословка, плюс промежуток от лесхоза до населенного пункта. Кроме того, в Пензе будет реконструирована улица Попова», — сказал министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

По итогам реализации федерального проекта в 2017 году пензенская агломерация заняла лидирующие позиции в стране. Удержать их намереваются и в этом сезоне. Уже сейчас специалисты говорят о том, что на 2019 год намечен ремонт по особо капиталоемким объектам — строительство и реконструкция автодорог, мостов и путепроводов, сообщает телеканал «Экспресс».