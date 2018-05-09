Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем Победы

«Этот священный для нас день — олицетворение подлинного мужества и стойкости, отваги и беззаветной любви к Отчизне, всех лучших качеств, проявленных на полях грандиозных сражений и на трудовом фронте славными ветеранами.

В годы суровых испытаний на защиту Родины встали все народы нашей многонациональной страны. Пройдут века, но в благодарной памяти потомков навсегда останутся ставшие легендой бессмертные подвиги солдат и командиров, смелых бойцов партизанских отрядов, отважных подпольщиков и тех, кто в тылу ковал оружие для победителей.

Слава вам, герои военного лихолетья! Вечная память павшим за Отечество, низкий поклон всем, кто приближал долгожданный миг Великой Победы!

Мы — наследники вашей немеркнущей славы, и сегодня в наших силах сделать все, чтобы на родную землю больше никогда не падали смертоносные бомбы, мины и снаряды, не поливал ее немилосердный град свинцовых пуль, чтобы отцы и матери не хоронили детей, не страдали под пятой ненавистного врага.

Такое не должно повториться!

Дорогие друзья, искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, мирного неба над головой, новых свершений на благо России!» — говорится в поздравлении.