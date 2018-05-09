Удастся ли России войти в тройку лидеров на «Евровидении»? Прогноз
Схема движения. Какие дороги перекроют 9 мая
Как весеннее обострение уличную активность породило
Как в Пензе будет проходить 9 Мая. План мероприятий
Вам будет интересно
Наши новости
Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с Днем Победы
Лидин поздравил жителей Пензы с Днем Победы
Михаил Бабич поздравил жителей ПФО с Днем Победы
Эксперты назвали самые заметные события в Пензенской области за апрель
На что пензенское правительство тратит деньги. ИНФОГРАФИКА
А. Турчак: В современных условиях говорить об однопартийности невозможно
В Городе Спутнике стартовала акция «Дарим квадратные метры»
Простых решений не будет. В Пензе решают судьбу ЖК «Чистые пруды»
В Пензе обсудили детали проекта по формированию комфортной городской среды
Белозерцев вошел в топ-40 медиарейтинга губернаторов в сфере ЖКХ

Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем Победы

9 мая в 10:12 246 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона с Днем Победы.

«Этот священный для нас день — олицетворение подлинного мужества и стойкости, отваги и беззаветной любви к Отчизне, всех лучших качеств, проявленных на полях грандиозных сражений и на трудовом фронте славными ветеранами.

В годы суровых испытаний на защиту Родины встали все народы нашей многонациональной страны. Пройдут века, но в благодарной памяти потомков навсегда останутся ставшие легендой бессмертные подвиги солдат и командиров, смелых бойцов партизанских отрядов, отважных подпольщиков и тех, кто в тылу ковал оружие для победителей.

Слава вам, герои военного лихолетья! Вечная память павшим за Отечество, низкий поклон всем, кто приближал долгожданный миг Великой Победы!

Мы — наследники вашей немеркнущей славы, и сегодня в наших силах сделать все, чтобы на родную землю больше никогда не падали смертоносные бомбы, мины и снаряды, не поливал ее немилосердный град свинцовых пуль, чтобы отцы и матери не хоронили детей, не страдали под пятой ненавистного врага.

Такое не должно повториться!

Дорогие друзья, искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, мирного неба над головой, новых свершений на благо России!» — говорится в поздравлении.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/82743/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...