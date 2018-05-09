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Лидин поздравил жителей Пензы с Днем Победы

9 мая в 11:21 226 просмотров

Председатель Законодательного Собрания региона Валерий Лидин поздравил пензенцев с 73-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

«9 Мая — это особый праздник для всех нас. Это день нашей общей славы, нашего национального триумфа. Всему миру мы доказали, что в годы самых тяжелых испытаний нас объединяет сила духа и любовь к Родине.

Война оставила неизгладимый след в истории страны и в наших сердцах. Вряд ли на территории бывшего Советского Союза, России, Пензенской области найдется семья, которая не потеряла в годы войны родных и близких.

Вечная память воинам-победителям! Низкий поклон ветеранам войны и труженикам тыла, всем, кто в тяжелые для страны годы, не щадя сил и жизни, завоевал Великую Победу над фашизмом, отстоял свободу и независимость своей Родины», — говорится в поздравлении.

Спикер ЗакСобра пожелал пензенцам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой.


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