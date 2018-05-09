Парад Победы в Пензе. Трансляция с празднования 9 Мая

Корреспонденты информационного агентства «Пенза-Пресс» 9 мая в режиме онлайн ведут текстовую трансляцию с площади у Монумента воинской и трудовой Славы. Мы освещаем главные события празднования Дня Победы — шествие «Бессмертного полка», торжественную церемонию, парад и возложение цветов к Вечному огню. За событиями вы сможете следить вместе с нами!

12.00. Мероприятия у памятника Победы продолжатся традиционной легкоатлетической эстафетой. Ее результаты будут оперативно размещаться на нашем сайте.

Она проводится в Пензе с 1946 года. Маршрут пролегает по ул. Карпинского, Коммунистической, пр. Победы. Протяженность маршрута — 7200 метров. Для спортсменов заготовлено 20 этапов: 10 — женских и 10 — мужских.

ПОДРОБНОЕ РАСПИСАНИЕ праздничных мероприятий в честь 9 Мая можно узнать ТУТ. На Юбилейной площади концерт (0+) начнется в 14 часов, в 22 часа — салют (0+).

11.52. Началось возложение цветов к Вечному огню. Перед ним память погибших почтили минутой молчания. Первыми почтили память участников Великой Отечественной войны представители власти. Цветы мог возложить любой желающий. К памятнику шли сотни людей.

11.45. Прошел парад курсантов и студентов Пензенского артиллерийского инженерного института.

11.36. С 73-й годовщиной Победы пензенцев также поздравил ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы и битвы на Курско-Орловской дуге, председатель городского совета ветеранов Владимир Керханаджев.

«Мы по сей день решаем святую задачу — воспитываем наследников победителей!» — подчеркнул он.

Он пожелал горожанам счастья, благополучия.

«Желаю, чтобы вы никогда не пережили то, что пережили ваши деды», — добавил он.

11.32. К горожанам обратился губернатор Иван Белозерцев:

«9 мая — особая дата, день воинской гордости и славы, день скорби о тех, кто умер от тяжелых ран в госпиталях, кто погиб от голода. Все они пережили ужасы войны с мужеством и отвагой.

Мы заплатили за победу большую цену: погибли 25 млн чел, 200 тыс. пензенцев не пришли с фронта. Наши земляки дошли до Берлина и написали на рейхстаге «А мы из Пензы».

Сегодня все вспоминают своих близких и стараются быть достойными их памяти. Память о Великой Отечественной войне навечно вписана в генетический код нашего народа.

Низкий поклон ветеранам, вдовам ветеранов. Мы никогда не позволим переписать нашу историю! Современные вооруженные силы оснащены современной техникой и готовы дать отпор любому врагу!»

Он пожелал пензенцам здоровья, любви, благополучия и мира.

11.30. Под стихи о войне вынесли знамена фронтов. Затем транслировали известное объявление Юрий Левитана об окончании войны 9 мая 1945 года.

Дети вынесли копию Знамени Победы. Действие символизирует значимость памяти о подвигах предков в преемственности поколений.

11.18. Проходит театрализованное представление, лейтмотив которого — «рядом мертвые с живыми».

11.03. «Бессмертный полк» завершил шествие. Губернатор, представители власти, силовых структур, которые участвовали в нем, приветствуют ветеранов.

Чиновники заняли места в колоннах для возложения цветов.

10.56. Рядом с площадью у Монумента воинской и трудовой Славы, где пройдут главные мероприятия этого дня, собрались тысячи горожан. В партере почетное место заняли ветераны. У памятника сформированы колонны с представителями общественных движений, районов города. Здесь после окончания шествия «Бессмертного полка» пройдут торжественный мероприятия и парад курсантов.

10.23. Началось шествие «Бессмертного полка». Впереди несут копию Знамени Победы площадью в 200 квадратных метров (ее в прошлом году Пензе подарили участники пробега в честь победы в Великой Отечественной войны). За ней движется машина с ветеранами, так как им уже трудно проделать такой большой путь. Вслед за ними шествуем «Бессмертный полк». Будто все павшие воины, те, кто не дожил до этого дня, разделяют сегодня с нами радость Победы.

В начале шествия «Бессмертного полка» многие кричали «ура!». Затем стихийно началось исполнение песни Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа».

На площади также звучат песни военных лет. У ветеранов и участников войны, которые находятся в портере в монумента воинской и трудовой Славы, — слезы на глазах. Не могут сдержать чувств и те, кто идут в колонне «Бессмертного полка».

Шествие полка растянулось на сотни метров. Визуально даже сложно определить, сколько здесь людей. Предположительно, не менее 35 тысяч человек (точные цифры будут известны позднее). В прошлом году участвовало 30 тысяч человек.

10.00. У часовни Михаила Архангела митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим отслужил благодарственный молебен. В нем приняли участие сотни горожан во главе с первыми лицами области и города — губернатором Иваном Белозерцевым и мэром Виктором Кувайцевым, силовых структур, депутатского корпуса.

«Сама война началась в день Всех святых, в земле Российской просиявших, 22 июня тогда выпало именно на этот день. Поэтому, когда началась война, митрополит Сергий Страгородский [патриарх Московский] обратился ко всем жителям России со словами* напутствия встать на защиту Родины. Так сложилось, что окончание войны было в пасхальные дни, рядом с памятью великомученика Георгия Победоносца [покровителя воинов], это вообще символично для русского государства [Георгий Победоносец изображен на гербе Москвы].

Сегодня на молебне мы благодарили Бога за то, что он даровал победу советскому народу, что он даровал возможность быть независимым государством. Мы молимся о тех, кто пал на полях битвы, сегодняшний день считается в церкви заупокойным днем», — рассказал владыка Серафим.

* — Обращение звучало так:

Фашиствующие разбойники напали на нашу родину. Попирая всякие договоры и обещания, они внезапно обрушились на нас, и вот кровь мирных граждан уже орошает родную землю. Повторяются времена Батыя, немецких рыцарей, Карла шведского, Наполеона. Жалкие потомки врагов православного христианства хотят еще раз попытаться поставить народ наш на колени пред неправдой, голым насилием принудить его пожертвовать благом и целостью родины, кровными заветами любви к своему отечеству.

Но не первый раз приходится русскому народу выдерживать такие испытания. С Божиею помощью, и на сей раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу. Наши предки не падали духом и при худшем положении потому, что помнили не о личных опасностях и выгодах, а о священном своем долге перед родиной и верой, и выходили победителями. Не посрамим же их славного имени и мы — православные, родные им и по плоти и по вере.

[…]

Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных границ нашей родины.

Господь нам дарует победу.

9.45. Множество горожан — в сквере «Журавли». Родители с детьми осматривают военную технику музея под открытым небом, фотографируются, поздравляют друг друга с Днем Победы.

Многие дети — в военной форме и в пилотках. Звучат песни военных лет, особое внимание в этот день — ветеранам. Им дарят цветы, благодарят за победу и желают долгих лет жизни.

В 10 часов в часовне Архангела Михаила традиционно состоится благодарственный молебен. В нем примут участие первые лица области и города, депутаты, общественные деятели. Затем начнется шествие «Бессмертного полка».

9.30. На проспекте Победы формируется колонна «Бессмертного полка». В ней — сотни горожан, которые приходят целыми семьями. В руках у них — цветы и портреты предков, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Сегодня они хотят почтить их память и отдать дань уважения тем, кто завоевал победу над фашизмом.