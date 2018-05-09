В Пензе 9 мая изменится схема движения автобусов

В Пензе во время проведения мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, изменится схема движения общественного транспорта.

Во время проведения легкоатлетической эстафеты с 8.30 до ее окончания (ориентировочно до 16.00) будут внесены следующие изменения:

— приостановлено движение троллейбусов маршрутов № 1, № 8, № 9;

— ограничено движение троллейбусов маршрута № 2 до площади «Дружбы» по улице Суворова;

Также изменилось направлено движение общественного транспорта по следующим схемам:

— троллейбусов маршрута № 6 — с улицы Суворова по проспекту Строителей и далее по маршруту, в обоих направлениях;

— автобусов большого класса маршрута № 66 — с проспекта Победы по улицам Беляева — Циолковского — Гагарина — Суворова и далее по маршруту, в обоих направлениях;

— автобусов большой и малого классов маршрутов № 44, № 70 — с улицы Луначарского по улице Гагарина и далее по маршрутам, в обоих направлениях;

— автобусов малого класса маршрутов № 2А, № 29, № 81 — с проспекта Победы по улицам Беляева — Циолковского — Гагарина — Суворова и далее по маршрутам, в обоих направлениях;

— автобусов малого класса маршрута № 1Т — с улицы Пушкина по улицам Кулакова — Гагарина и далее по маршруту, в обоих направлениях;

— автобусов малого класса маршрута № 55 — с улицы Луначарского по улицам Гагарина — Суворова — 8 Марта и далее по маршруту, в обоих направлениях;

— автобусов малого класса маршрута № 2Т — с улицы Суворова по улицам Гагарина — Леонова — Циолковского — Крупской — Гагарина — Суворова и далее по маршруту;

— автобусов малого класса маршрутов № 13, № 16, № 49, № 68, № 75, № 89 — с проспекта Победы по улицам Беляева — Циолковского — Гагарина — Луначарского и далее по маршрутам, в обоих направлениях;

— автобусов малого класса маршрута № 77 — при движении с улицы Суворова по улицам Гагарина — Леонова — Циолковского — Беляева — проспект Победы и далее по маршруту; - при движении с проспекта Строителей по улицам 8 Марта — Карпинского и далее по маршруту;

— автобусов малого класса маршрута № 80 — при движении в сторону конечной остановки «ст.Пенза-III» с проспекта Победы по улицам Беляева — Циолковского — Крупской — Гагарина — Суворова и далее по маршруту;

— автобусов малого класса маршрута № 59 — с улицы Гагарина — по улице Луначарского и далее по маршруту, в обоих направлениях.