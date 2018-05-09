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Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с Днем Победы

9 мая в 12:10 166 просмотров

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил жителей города с Днем Победы.

«Эта священная дата, наполненная светлой печалью и ликующей радостью, навсегда связывает нас общей памятью о подвиге героев-освободителей, общей болью утрат, общим чувством гордости за нашу Родину и многонациональный народ, который проявил силу духа, сплоченность и мужество в военное время.

Пенза, как и вся страна, жила и работала в те далекие годы под лозунгом «Все для фронта! Все для Победы!». Наши земляки проявили себя в битвах за Сталинград и на Курской дуге, сражались на Украине, в Прибалтике и Белоруссии. На весь мир прославила любимый город надпись «А мы из Пензы», оставленная на стене павшего Рейхстага. Невзирая на бесконечные лишения и потери, все силы для общего дела отдавали и труженики тыла.

И сегодня мы склоняем головы, вспоминая соотечественников, которые не пожалели жизни во имя свободы родной земли. Вечная им слава!

Благодарим ветеранов, находящихся в строю, и радуемся каждому новому дню, проведенному вместе с ними. Низко кланяемся защитникам, которые являются нашим бесценным достоянием, примером истинного патриотизма и самоотверженности, опорой для созидания.

Дорогие друзья, пусть дух Победы воодушевляет сердца и ведет к новым подвигам, успехам и достижениям. От всей души желаю всем крепкого здоровья, радости и счастья, энергии и оптимизма, мира, добра и уверенности в завтрашнем дне!» — говорится в поздравлении.


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