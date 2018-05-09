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Гостивший в Пензе американец восхитился Днем Победы (видео)

9 мая в 14:37 410 просмотров
, но и иностранцы.

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В Пензе на площади у Монумента воинской и трудовой Славы состоялся парад Победы. На него пришли посмотреть не только местные жители, но и иностранцы.

Джеймс Демос из города Альбукерте штата Нью-Мексико поразился пензенским парадом. Он рассказал, что уже во второй раз видит это мероприятие.

«Второй год приезжаю в Пензу на День Победы. Меня поражает размах. Все очень нравится, в США такого нет. На следующий год тоже планирую приехать, может быть, на парад в Москву», — сказал он.

Американец также подчеркнул, что его трогает история людей в годы войны.

Напомним, ИА «Пенза-Пресс» ведет текстовую трансляцию с площади у Монумента воинской и трудовой Славы. Кроме того, план мероприятий можно узнать тут.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».

Фотография: фото Галины Поповой

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