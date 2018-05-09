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Ученые испытали первое лекарство от алкоголизма

9 мая в 15:59 324 просмотра
«Российская газета».

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Специалисты из США испытали первое лекарство от алкогольной зависимости. Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что новый препарат полностью блокировал тягу к спиртному у крыс и червей.

Исследователи синтезировали несколько сотен молекул и смогли блокировать так называемые сигма-рецепторы, которые считаются главным источником формирования наркотической зависимости.

После чего в грунт, пропитанный спиртом, положили нематод. Часть из них предварительно обработали лекарствами. Максимально эффективным оказалось вещество JVW-1034. Оно предотвращало развитие алкоголизма, а также снимало симптомы «похмелья» у червей.

Эксперименты с крысами также прошли успешно. Так, ученые уменьшили долю потребляемого грызунами спирта на 30% почти сразу после начала приема JVW-1034.


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