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В Пензе студенты смогут заказать справку об отсутствии судимости в вузе (видео)

9 мая в 16:46 146 просмотров
, чтобы рассказать о госуслугах. В частности, речь шла о выдаче справок, которые находятся в ведении правоохранительной системы.

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Пензенские полицейские пришли к студентам, чтобы рассказать о госуслугах. В частности, речь шла о выдаче справок, которые находятся в ведении правоохранительной системы.

Информационный центр оказывает гражданам пять видов госуслуг и выдает по ним документы, это справки о наличии или отсутствии судимости, о том, привлекался ли человек к административной ответственности за незаконное употребление наркотиков, о реабилитации, апостиль и добровольная дактилоскопия.

Все это будет намного доступнее, если зарегистрироваться на портале госуслуг и создать там учетную запись. Полицейские раздали студентам памятки о том, как это сделать. В этот раз они посещали Пензенский государственный университет архитектуры и строительства.

«Это очень удобно, экономит время, студенты могут заказать справки в том же месте, где учатся, не нужно никуда ехать. Заказываю документы уже второй год, и рада, что представители госуслуг идут навстречу», — сказала студентка ПГУАС Виктория Быкова.

Сообщает телеканал «Экспресс».


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