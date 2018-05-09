В Пензе дачные воры нанесли собственнику ущерб на 16 тысяч рублей (видео)

В Пензе полиция задержала молодых людей, которые подозреваются в дачных кражах. Их стали искать после того, как один из собственников садового участка обратился в органы с заявлением.

«Приехала оперативная группа, мы прошли на участок, сотрудники полиции Железнодорожного района ОВД все осмотрели, описали ущерб, в доме был легкий погром», — рассказал потерпевший.

Следы присутствия взломщиков были в доме и бане. Кроме проводов, пропала дорогая куртка. Общий ущерб, который нанесли молодые люди, составил 16 тысяч рублей. Полицейские быстро поймали злоумышленников, но к моменту задержания похищенных вещей при себе у них уже не было, они продали их на «черном» рынке за 2000 рублей.

«Подозреваемые пояснили, что договорились встретиться на территории дачных массивов СТ «Строитель». Распив спиртные напитки, они решили проникнуть в дачные дома в целях поиска цветного металла и других ценных вещей и их последующей реализации», — прокомментировал следователь СУ УМВД по Пензе Михаил Грушкин.

Молодым людям предъявлено обвинение по статье «Кража с незаконным проникновением в жилище». Наказанием может быть лишение свободы сроком до шести лет.

Сообщает телеканал «Экспресс»