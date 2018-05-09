В сквере «Журавли» Пензы исполнили современные композиции о войне (видео)

Совершенно новый взгляд на песни о войне. Ученики одной из музыкальных школ города исполнили перед пензенцами современные композиции на военную тематику. Репертуар юных музыкантов стал сюрпризом для горожан старшего поколения. Концерт, посвященный 73-годовщине Великой Победы, прошел в сквере «Журавли»

Воспитанники музыкальной школы имени Виктора Чеха каждый год выступают в сквере «Журавли». У них уже появились постоянные слушатели и поклонники среди местных жителей. Пензенцы признают, что из уст детей песни о войне звучат еще более трогательно и трагично.

«Это настоящая музыка. Детям не надо ничего объяснять, они чувствуют и понимают это сердцем и душой», — сказала преподаватель детской музыкальной школы им. Чеха Ольга Роба.

Зара, Наргиз, Олег Газманов, юные музыканты исполнили песни из репертуара современных исполнителей. Дети доказали старшему поколению, что память о войне не утеряна и продолжит жить в творчестве молодых артистов.

«Все очень скептически относились к тому, что мы выучили песню Олега Газманова и исполнили ее женским коллективом, но услышав нашу обработку, они прониклись смыслом песни, им очень понравилось», — рассказала певица Арина Титова.

Ансамбль «Старгород» исполнил легендарные песни военных лет — «Тучи в голубом», трагичную песню о погибших солдатах «Растет в Волгограде березка» и, конечно, всеми любимую «Катюша» прозвучали в сквере «Бессмертного полка». В репертуаре Татьяны Стаильской военные песни занимают особое место.

«У меня воевали оба деда. Есть «Медаль за отвагу», и хотя их нет сейчас, я горжусь ими и благодарю их за Победу», — сказала она.

Подобные чувства испытал каждый посетитель концерта. Сложно отыскать семью, которую не коснулась бы эта трагедия. Вечер, посвященный 73 годовщине Великой Победы, завершили стихами поэтов-фронтовиков, сообщает телеканал «Экспресс».