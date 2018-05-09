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Тысячи пензенцев пришли послушать военные стихи Высоцкого под музыку

9 мая в 20:56 78 просмотров

В Пензе на Юбилейной площади началось театрализованное музыкальное представление по мотивам военной поэзии Владимира Высоцкого.

Представление началось в 20.40, с 10-минутным опозданием. Его открыла литературно-музыкальная композиция «Давно смолкли залпы орудий». Ее посвятили 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого и 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как с места события сообщает корреспондент ИА «Пенза-Пресс» Надежда Саченкова, на представление пришли тысячи пензенцев, людей становится все больше.

Сначала на проекторе появились документальные кадры с Высоцким, затем началось чтение его стихов под музыку. Также есть отдельные номера с песнями и танцами.

Представление продлится вплоть до 22 часов, после чего для жителей и гостей города прогремит праздничный салют.

О том, как будет организована работа автобусов, которые развезут пензенцев по домам после фейерверка, можно почитать здесь.

Фотография: Фото Надежды Саченковой

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