Как провести дачный сезон без травм. Советы специалиста

С началом лета многие городские жители перебираются поближе к природе — на дачу. Врачи рекомендуют отдыхать на природе, поскольку именно в этих условиях происходит восстановление организма. Но, помимо свежего воздуха, изумрудной зелени и тишины, дача таит в себе множество опасностей и угроз. О том, как их избежать, рассказывает врач Пензенского областного центра по медицинской профилактике Светлана Белкина.

Самой распространенной опасностью являются жалящие насекомые — осы, пчелы и шершни. Избежать их укусов довольно сложно. Если у вас есть аллергия на укусы насекомых, нужно проявлять особую осторожность за городом. Снять боль после укуса пчелы, осы, шмеля поможет примочка из нашатырного спирта — одна часть нашатыря на пять частей воды. Специальные мази и препараты помогут избежать анафилактического шока, в крайнем случае, нужно быть готовым вызвать на помощь «скорую».

Еще большую опасность представляют змеи, особенно гадюки. Укус этой с виду не очень приметной змейки, если не принять срочные меры, может быть смертелен. Заметить их в траве практически невозможно, а вот наступить на змею и получить от нее оборонный укус — очень легко. Здесь рецепт безопасности только один: внимательно смотрите под ноги и старайтесь избегать контакта с этими пресмыкающимися, посещая места их пребывания, старайтесь одеваться максимально защищенно (сапоги, плотная одежда).

При совершении укуса действовать решительно: конечность перетянуть жгутом (он обязательно должен быть у каждого садовода) выше места укуса и отсосать яд из ранки, если в полости рта нет повреждений. Затем срочно обратиться за медицинской квалифицированной помощью.

Максимальную осторожность стоит проявить и при работе с колючими садовыми или дикорастущими растениями. Их шипы могут довольно глубоко ранить кожу, а отдельные виды растений еще и ядовиты. На своем участке лучше высадить такие деревья и кустарники, которые совершенно безопасны для человека. Обязательно купите себе полотняные перчатки. И не забывайте их надевать, когда беретесь за лопату или грабли. Если их нет, можно обмотать руки тряпками. Это тем более стоит сделать, если не помните, сделали ли вы прививку от столбняка.

Дачный сезон не может обойтись без шашлыков и барбекю. Горячие шампуры и решетки, раскаленный уголь и открытое пламя — все это может привести к ожогам. Первая помощь: убрать поражающий фактор, охладить место ожога (1 и 2 степень — охлаждать проточной водой 10−15 мин, 3 и 4 — чистая влажная повязка, потом охладить с повязкой в стоячей воде), возможно использование «Пантенола» и «Банеоцина» при незначительном ожоге, место ожога закрыть влажной повязкой и обеспечить покой.

Колодцы, бассейны, емкости с водой, которые расположены ниже уровня земли, необходимо закрыть крышками или оградить. Эта мера предосторожности позволит избежать случайных падений в воду.

Еще одна опасность — это желание всю дачную работу весной сделать сразу. Поэтому, выходные, которые бодро проведены на грядках, дадут боль в спине, руках и ногах. Это организм бунтует с непривычки к тяжелому (а в нашем исполнении еще и неумелому) физическому труду. Выход один — позволяйте себе хотя бы на 15 минут в час отрываться от любимых грядок и лежа смотреть на небо. Клубники от этого меньше не станет, а спину спасете. Если же вы все-таки переработали, отправляйтесь в баню. Уж она-то избавит не только от огородной грязи, но и от мышечной усталости.

Опасность поджидает при работе с лаками, красками и ядохимикатами. Будьте осторожны: по неопытности легко заработать тяжелое отравление или, в лучшем случае, тяжелую головную боль. Поэтому опрыскивайте деревья в респираторе или марлевой повязке. Следите при этом, чтобы ветер не дул в вашу сторону. Не рекомендуется также в жару что-нибудь красить в закрытом помещении.

Если же вы чем-то все же надышались, выпейте теплого молока с содой. А если яд по случайности попал и на тарелку — без промывания желудка не обойтись. Для этого стоит выпить 6−10 стаканов теплой воды (а еще лучше раствора: две чайные ложки питьевой соды на один литр воды), после чего любым известным вам способом вызываете рвоту. Потом можете выпить еще теплого молока или крепкого чая с лимоном, медом или сахаром.

При долгом пребывании на солнце можно заработать солнечный удар (особенно часто это случается с детьми). Уложите пострадавшего в тень и прохладу так, чтобы голова была слегка опущена. Расстегните воротник. К голове и на область сердца надо приложить что-нибудь холодное (но не простудите!), можно дать понюхать ватку, смоченную в нашатыре. Такая же помощь оказывается и при тепловом ударе, например в переполненном дачниками автобусе.

Одна из самых больших неприятностей, подстерегающих нас за городом, — отравление некачественной водой. Утомленный дачник храбро пьет из любых колодцев и ручьев — и последствия не заставляют себя ждать. Воду обязательно нужно процедить и прокипятить. При температуре 70 градусов умирают все микроорганизмы. После такой обработки можно смело пить воду и не думать о последствиях.

Если поездка на дачу запланирована с маленькими детьми, то следует не забывать о дополнительных мерах безопасности: лестницы должны быть огорожены, мебель должна иметь закругленные углы, розетки необходимо закрыть заглушками, нагревающиеся электроприборы и посуду следует убрать в труднодоступные для ребенка места. Проверить надежность забора и защелки калитки (она должна быть на недоступной для ребенка высоте); проверить, надежно ли закрыты колодец, бочки и другие емкости крышками; не разбрасывать по территории дачный инвентарь (грабли, лопаты); следует объяснить ребенку вред жевания любой травы и немытых ягод. Но следить за ребенком придется тщательно.

Во время шашлыков и барбекю не подпускать малыша близко к костру, не разрешать трогать шампура, горячую решетку, угли. Если малыш все-таки обжегся не слишком сильно, можно намазать раздраженные места цинковой мазью или маслом лаванды. Следует научить малыша правилам поведения в присутствии ос и пчел: не пытаться прогнать насекомое; держать рот закрытым; при питье смотреть в стакан или бутылку, дабы избежать укуса в рот. И главное — неустанно следить за малышом и оговорить с ним все «нельзя» и «можно» на дачном участке.

Длительное пребывание на солнце или активный физический труд может привести к ухудшению самочувствия, особенно у лиц, страдающих повышением артериального давления. У людей, страдающих повышенным давлением крови, может развиться гипертонический криз: внезапное повышение артериального давления, которое может сопровождаться головной болью, тошнотой и рвотой, болью в грудной клетке и другими симптомами. Чтобы избежать этого, следует работать на участке в головном уборе, проводить земляные работы (обработка грядок) сидя на переносном стульчике.

Человек, страдающий гипертонической болезнью, просто обязан иметь на даче аппарат для измерения артериального давления. Для оказания помощи следует иметь под рукой аптечку с минимальным набором лекарственных средств. В качестве гипотензивного препарата миниаптечка содержит коринфар и/или капотен, нитроглицерин для сублингвального применения (под язык), дополнительно в аптечке должен быть препарат, уменьшающий головную боль с анальгетическим и спазмолитическим действием, в частности баралгин или пенталгин и но-шпа.

И еще одна важная вещь: находясь на дачном участке, следует следить за собой и своими близкими (особенно, если вам 65 лет и старше). При длительной физической активности может произойти сбой полноценности работы сердечно-сосудистой системы, а значит, помимо перебоев в работе сердца, может случиться нарушение мозгового кровообращения. При первых симптомах приступа мозговой ишемии (появлении головокружения, мушек в глазах, головной боли), снижении активности в конечностях (не может поднять одну или обе руки), не может улыбнуться (уголки рта опущены), не может разборчиво произнести свое имя, нужно сразу измерить артериальное давление с помощью тонометра, затем лечь в хорошо проветриваемой комнате и вызвать скорую помощь.

Врачи выработали ряд рекомендаций для пожилых людей с хроническими нарушениями мозгового кровообращения, позволяющих им существенно снизить риск инсультов во время дачного сезона.

1. Ежедневный труд на участке не должен превышать 5−6 часов, причем не более 2,5−3 часов надо работать до обеда, а остальное время — во второй половине дня. Послеобеденный отдых должен быть не менее 1−2 часов. В неделю должен быть минимум один день полного отдыха от работ на участке, когда полезно, например, просто погулять на природе.

2. При выполнении дачных работ старайтесь не допускать положения, когда голова находится ниже туловища. Пользуйтесь либо переносным стульчиком, либо пластиковыми наколенниками. Категорически недопустимо поднимать тяжести более 4−6 кг.

3. Нельзя работать при температуре в тени выше 28−30°С. В такие дни, если что-то надо сделать срочно, следует заняться этим рано утром до наступления жары, или вечером, когда она спадет.

Придерживаясь данных советов, пребывание на дачном участке принесет массу удовольствия, а осенью — еще и запасы продуктов питания на зиму. Будьте здоровы!