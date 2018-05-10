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Представители землячества почтили память бойцов пензенских дивизий

10 мая в 10:51 300 просмотров
, Тульской и Калужской областей. Они почтили память земляков-пензенцев, погибших в ожесточенных сражениях при обороне Москвы в 1941 году в составе различных воинских соединений.

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Сотрудники представительства правительства области совместно с членами Пензенского землячества организовали выездные акции к памятным сооружениям и воинским мемориалам на территории Московской, Тульской и Калужской областей. Они почтили память земляков-пензенцев, погибших в ожесточенных сражениях при обороне Москвы в 1941 году в составе различных воинских соединений.

Так, в Зеленограде пензенская делегация возложила цветы к памятнику воинам 354-й стрелковой Калинковичской ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова дивизии, сформированной в ноябре 1941 года в Пензенской области и оборонявшей Москву в районе Ленинградского шоссе, сообщает пресс-центр облправительства.

В подмосковном городе воинской славы Наро-Фоминск пензенцы возложили цветы к Памятной стеле у моста через реку Нара, где осенью 1941-го отразила удар врага 338-я стрелковая дивизия, сформированная в Пензенской области. К 1 января 1941 года дивизия потеряла убитыми или пропавшими без вести 1767 человек.

В Туле земляки возложили венки и цветы к братским могилам у села Торхово и поселка Волынцевский Пролетарского территориального округа, а также к Памятнику героическим защитникам Тулы в 1941-м на площади Победы. Пензенцы принимали участие в ожесточенных боях под Тулой в декабре 1941 года в составе стрелковых полков 340-й стрелковой Сумско-Киевской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии. Только в Братской могиле села Торхово увековечены десятки воинов-пензенцев.

Кроме того, пензенская делегация возложила венки и цветы к Братской могиле в поселке Воротынск Бобынинского района Калужской области. К акции памяти присоединился житель поселка, уроженец Городищенского района Пензенской области Геннадий Левин, сообщивший о захоронениях наших земляков, сражавшихся в боях по освобождению Тульской и Калужской областей в составе 413-й стрелковой дивизии.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/society/82917/

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