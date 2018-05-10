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Губернатор возмутился низкими зарплатами работников почты

10 мая в 11:24 1068 просмотров
, 1. Губернатор Иван Белозерцев поздравил всех с этим событием, но отметил, что помимо красивого помещения, сотрудникам необходима и достойная заработная плата.

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10 мая в Пензе открыли обновленное отделение почты на ул. Кулакова, 1. Губернатор Иван Белозерцев поздравил всех с этим событием, но отметил, что помимо красивого помещения, сотрудникам необходима и достойная заработная плата.

«Хочу поблагодарить министра связи России за то, что на Пензенской земле решили открыть отделение нового формата. Очень надеемся, что это даст возможность оказывать услуги более качественно, расширять их спектр. Почта сегодня нужна, востребована», — сказал глава региона.

По словам и. о. директора УФПС Пензенской области-филиала «Почты России» Натальи Арбузовой, при реконструкции отделения оптимизировали зону операторов.

«У нас теперь вся корреспонденция — в зоне видимости как клиента, так и оператора», — отметила она.

«Новый формат направлен, в первую очередь, на удобство получения почтовых услуг. Удобная зона ожидания, новый интерьер современный, новая логистика у операторов», — отметил директор департамента развития электронного правительства минкомсвязи РФ Владимир Авербах.

До конца года в Пензе появятся еще два обновленных почтовых отделения — на ул. Калинина и на ул. Рахманинова.

Иван Белозерцев, однако, напомнил, что важно не только то, в каких условиях трудятся люди, но и получают ли они за свой труд достойную зарплату.



«Нагрузка большая, особенно в час-пик, зарплата маленькая, поэтому и текучесть кадров. Нужно искать разные варианты, может быть, вводить какие-то дополнительные услуги. Вот у вас какая зарплата?» — поинтересовался он у одной из сотрудниц.

«11 тысяч», — сказала женщина.

Однако Наталья Арбузова сказала, что это только оклад. Оператор согласилась и сказала, что со всеми прибавками выходит около 13 тысяч.

«Зарплату надо доводить до средней по экономике региона. Будем настаивать на этом», — подчеркнул Иван Белозерцев, отметив, что из бюджета на эти цели деньги выделять не имеют права.

Фотография: фото Юлии Кадниковой

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