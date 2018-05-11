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В Пензенской области увеличат посевы пшеницы, гороха и ячменя. ИНФОГРАФИКА

11 мая в 04:48 244 просмотра
, что и на каких площадях планируется вырастить.

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В Пензенской области вовсю идут посевные работы. В региональном министерстве сельского хозяйства ИА «Пенза-Пресс» рассказали, что и на каких площадях планируется вырастить.

В целом, посевные площади в 2018 году стали больше на 12,1 тысяч гектаров и составили 1391,2 тысячи гектаров. Из них зерновые и зернобобовые займут 753,8 тысячи гектаров, что больше показателя 2017-го на 31,9 тыс. гектаров.

Увеличатся площади под пшеницу, горох, ячмень. При этом технических культур посадят меньше.

О том, что надо делать все для увеличения посевных площадей, неоднократно говорил губернатор Иван Белозерцев. Как ранее сообщал министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков, наибольшую прибавку сельхозземель пока обеспечивают Лопатинский, Лунинский, Нижнеломовский и Пачелмский районы.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BF%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0-3223040/

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