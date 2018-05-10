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Для пензенских судей купят новые авто

10 мая в 12:47 340 просмотров

На сайте госзакупок размещен заказ на приобретение трех авто за три миллиона рублей для нужд районных судов Пензенской области.

В документах закупки отмечается, что авто должны быть новыми (2018 года выпуска), без пробега, «иностранной марки отечественной сборки». Число мест — не менее пяти, рабочий объем двигателя — не менее 1600 куб. см, мощность — не менее 125 лошадиных сил, коробка передач — механическая пятиступенчатая.

В автомобиле необходимы кондиционер, подогрев передних сидений, элекроподъемники, центральный замок, аудиосистема. Обязательны антиблокировочная система тормозов, электронная система курсовой устойчивости, система помощи при трогании на подъеме.

Максимальная цена контракта — три миллиона рублей.

Напомним, ранее проходил аукцион на поставку одежды из шерсти для судей.


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