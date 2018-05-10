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Пензенский губернатор за год заработал 5 млн рублей

10 мая в 13:46 176 просмотров

Опубликованы данные о доходах губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. В 2018 году он заработал чуть более 5 млн рублей.

Согласно данным, размещенным на сайте облправительства, в 2017 году доход пензенского губернатора составил 5 108 195,06 руб. Это меньше, чем годом ранее, тогда его доход был равен 5 187 593,10 руб.

Супруга Ивана Белозерцева также стала получать меньше — в два раза: 487 979,94 руб. в 2016-м против 223 841,82 в 2018-м.

Что касается имущества, его перечень не изменился. Главе региона по-прежнему принадлежат два земельных участка, жилой дом, ¼ квартиры и гараж. Его супруге — ¼ квартиры; два участка, гараж и жилой дом — в пользовании. Также на нее записан легковой автомобиль Toyota.


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