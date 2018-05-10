Виктор Кувайцев приостановил проект «Безопасные и качественные дороги»

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев на два дня приостановил реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги».

Мэр поручил своему заместителю Юрию Ильину приостановить реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» из-за скопившегося мусора на проезжих частях, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Виктор Кувайцев отметил, что необходимо за два дня убрать песок, землю и мусор с дорог и вывезти это за пределы города.

«Работы по благоустройству продолжаются. Не все мы сделали в ходе месячника. Поэтому сейчас нужно, чтобы администрации районов призвали руководителей предприятий выйти на субботник, чтобы прибраться на собственных и прилегающих территориях», — сказал мэр на оперативном совещании 10 мая.