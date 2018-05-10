Российские ученые создали наношприц для генной терапии

Российские молекулярные биологи бьются над решением проблемы ввода генной терапии напрямую в пораженные клетки организма. « Аргументы Недели » выяснили, что ученым удалось создать практически идеальный наношприц.

Новая технология ввода генной терапии в клетки человека создана на основе изученного взаимодействия липосом с нитями ДНК. Существующие на данный момент в науке методы доставки генной терапии в клетки небезопасны. Ученые используют либо сверхтонкие иглы, которые могут повредить клеточную оболочку при неудачном вводе, либо генно-модифицированные ретровирусы, на ввод которых возможно развитие иммунного ответа. И то, и другое используется в лабораториях, но в условиях практического применения может привести к фатальным последствиям для человеческого организма.

Группа молекулярных биологов под руководством Олеси Колосковой из Института иммунологии ФМБА России в Москве, исследуя возможные методы доставки ДНК в клетку с помощью липосом, столкнулась со странной аномалией, приводящей к падению эффективности их работы. Ученые выяснили, что избыток нитей ДНК в липосомах клетка принимает за генетический мусор.

«Липосомы нельзя бездумно начинять ДНК. Существует некое идеальное их количество, при котором КПД будет максимальным», — пояснили биологи.

Ученые продолжают исследования по сборке наночастиц, чтобы быстрее внедрить новые методы в медицинскую практику.

10 мая 2018, 12.08 [ «Аргументы Недели» ]