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В Пензе отметили лучших работников радио и связи

10 мая в 14:51 540 просмотров
, посвященное Дню радио.

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В пензенской областной филармонии 10 мая состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню радио.

В холле второго этажа филармонии открылась выставка местных компаний связи. Перед началом мероприятия представленные экспонаты осмотрели директор департамента развития электронного правительства Минкомсвязи РФ Владимир Авербах, первый заместитель председателя правительства области Андрей Кулинцев и первый зампред регионального Законодательного Собрания Вячеслав Космачев.

Торжественное мероприятие открыло выступление детского творческого коллектива. Затем собравшимся показали ролик о достижениях пензенских компаний связи в 2017 году. В нем говорилось, в частности, о том, что зона действия Wi-fi получила более широкое распространение среди сел области, увеличилось покрытие доступа высокоскоростного интернета.

Андрей Кулинцев поздравил работников радио с праздником, пожелал им благополучия и новых достижений. Особо первый зампред поблагодарил ветеранов за вклад в общее дело.

«В прошлом году мы первый раз начали отмечать этот праздник, и тогда мы решили сделать его постоянным. Без связи нельзя представить себе наше настоящее и будущее: мы привыкли пользоваться интернетом, электронной почтой. Появляется множество новых технологий, которые войдут в жизнь, упрощая ее. Это требует кропотливой работы, которую обычные граждане не замечают», — сказал он.

В Большом зале филармонии собрались сотни сотрудников радиостанций, мобильных операторов и все, кто связан с радио и связью. Отличившихся работников отрасли наградили почетными грамотами и благодарностями губернатора.


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