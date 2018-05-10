Удастся ли России войти в тройку лидеров на «Евровидении»? Прогноз
9 Мая в Пензе. Спецпроект в стиле «Старый альбом»
9 Мая в Пензе. Перед парадом и концерт у филармонии
Рецензия на романы Стивена Кинга «Бегущий человек» и «Худеющий»
Вам будет интересно
Наши новости
«Ростелеком» презентовал в Пензе умные технологии для дома
В Пензенском линейном отделе полиции — новый начальник
Новая аллея появилась к 9 мая в Нижнеломовском районе
В Пензе отметили лучших работников радио и связи
Виктор Кувайцев приостановил проект «Безопасные и качественные дороги»
Для пензенских судей купят новые авто
На детских площадках после праздника остались горы мусора — пензенцы
Пензенцы 9 мая смогли узнать судьбу родственников, погибших на войне
МЧС предупреждает пензенцев о заморозках
Губернатор возмутился низкими зарплатами работников почты

Пензенские школьники и студенты пройдут тест на ВИЧ

10 мая в 15:09 358 просмотров
(16+) для старшеклассников и студентов.

" data-title="Пензенские школьники и студенты пройдут тест на ВИЧ — Пенза-пресс, рунет за день">

В преддверии Международного дня памяти умерших от СПИДа в Пензе пройдет акция (16+) для старшеклассников и студентов.

В программе мероприятия — круглый стол, квест, лекции, мастер-класс, обучающие игры и многое другое. Все будет проходить одновременно в различных аудиториях Дома молодежи.

«Впервые будет использована работа с видео-кейсами. Группам молодых людей предложат различные ситуации, связанные с проблемами ВИЧ-инфекции. Просмотр видеосюжетов позволит погрузиться в конкретную атмосферу, после чего можно будет обсудить происходящее от имени различных героев историй, сделав выводы и предложив варианты решения проблемы», — сообщает пресс-центр облправительства.

Кроме того, все желающие смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Также будет анкетирование, которое проведут специалисты, оно позволит определить уровень информированности молодых людей о ВИЧ.

Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» состоится 18 мая, регистрация участников начнется в 9.00.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...