Члены правительства Пензенской области раскрыли доходы

Опубликованы данные о доходах членов правительства Пензенской области за 2017 год. ИА «Пенза-Пресс» изучило данные и выяснило, кто стал зарабатывать больше, а кто — меньше.

Председатель регионального правительства Николай Симонов заработал за год 3 175 895,21 рублей, это на 400 000 больше, чем в 2016-м.

Больше стали зарабатывать зампреды Лариса Рябихина, Дмитрий Семенов, Василий Трохин и Олег Ягов. Самый большой рост доходов — у Андрея Кулинцева — с 693 700,82 до 2 186 542,33 рублей.

Уменьшились доходы у Валерия Беспалова — с 2 066 749,50 до 1 998 857,44 рублей, у Андрея Лузгина — с 5 600 986,67 до 2 296 580,54.

Доход Юрия Денисова за 2016 год не известен, так как он был назначен на должность в конце 2017-го.

Интересно, что супруги ряда чиновников зарабатывают больше своих мужей: Кулинцева (3 623 832,00 руб.), Лузгина (2 640 333,42 руб.), Симонова (4 402 810,21 руб.).

Что касается имущества, то Валерию Беспалову принадлежит гараж (22,3 кв. м), 1/8 автостоянки (260,3 кв. м), легковой автомобиль Mitsubishi.

У Юрия Денисова — три земельных участка (1500, 23 и 868 кв. м), жилой дом (135,3 кв. м), две квартиры (97,7 и 79,4 кв. м), гараж. Также ему принадлежит легковой автомобиль Hyundai.

Андрей Кулинцев — обладатель половины земельного участка (1400 кв. м), ¼ доли двух земельных участков (2875 и 2295 кв. м), ¼ доли жилых домов (956,1 и 852,4 кв. м), квартира (93,1 кв. м), а также ½ доли другой квартиры (122,3 кв. м), гараж, место для хранения, ¼ доли в двух нежилых помещениях. Кроме того, зампреду принадлежат три машины — легковушки УАЗ, Citroën, Toyota.

Андрею Лузгину принадлежат земельный участок (460 кв. м), жилой дом (173,8 кв. м), квартира (41,1 кв. м), автомобиль BMW.

У Ларисы Рябихиной — ¼ квартиры площадью 74,8 кв. м и половина квартиры в 88,3 кв. м.

Дмитрию Семенову принадлежат три земельных участка (355, 1400 и 161 кв. м), жилой дом (185,3 кв. м), 1/3 квартиры (60,3 кв. м), гараж и три легковых авто: «Москвич», Renault, SsangYong.

Председатель правительства Николай Симонов владеет земельным участком (600 кв. м), жилым домом (30 кв. м), квартирой (140 кв. м), сараем, автомобилями Mitsubishi и Toyota.

У Василия Трохина — 1/3 квартиры площадью 52,7 кв. м и машина Volkswagen.

Олегу Ягову принадлежит ¼ жилого дома (76,3 кв. м), ¼ квартиры (61,3 кв. м), а также автомобиль Volkswagen.

О доходах губернатора можно узнать здесь, информацию о том, сколько заработали сотрудники горадминистрации, — здесь.