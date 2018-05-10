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Новая аллея появилась к 9 мая в Нижнеломовском районе

10 мая в 15:37 290 просмотров
«Дамате», в мероприятии приняли участие члены их семей.

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В Нижнеломовском районе Пензенской области появилась новая аллея. Деревья в честь праздника Победы в Великой Отечественной войне посадили сотрудники группы компаний «Дамате», в мероприятии приняли участие члены их семей.

На аллее высадили 20 молодых деревьев. Озеленением занимались полсотни человек, к посадке присоединились и дети — самому юному из них нет и года.

«Мы с уважением относимся к семейным ценностям и всегда с удовольствием приглашаем на наши мероприятия не только сотрудников, но и членов их семей. Такие мероприятия объединяют людей и создают связь между поколениями. Мы будем проводить это мероприятие ежегодно и надеемся, что оно станет еще одной доброй традицией нашей компании», — отметила заместитель генерального директор группы компаний «Дамате» по управлению персоналом Полина Коннова.

Теперь сотрудникам предстоит выбрать название для новой аллеи, его определят путем голосования 24 мая.

Фотография: Фото предоставлено ГК "Дамате"

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