Из вице-мэров Пензы Агамагомедов заработал меньше всех

Согласно предоставленным сведениям, больше всех заработал первый заместитель главы администрации Пензы Сергей Волков — 1 266 243,37 рублей. Его доход за год вырос незначительно: в прошлом году он задекларировал — 1 255 821,77 рублей. Он передвигается на машине Renault Duster, владеет участком площадью 1260 кв. м, третьей частью квартиры в 52,6 кв. м.

На втором месте по заработку — вице-мэр по социальной политике и развитию местного самоуправления Владимир Попков. Он задекларировал 1 227 167,55 рублей (почти столько же, сколько и по итогам 2016 года). Ему принадлежит участок в 1400 кв. м, пользуется квартирой в 95,3 кв. м. Машины у него нет.

Вице-мэр Андрей Шевченко, курирующий экономику и развитие предпринимательства, обозначил доход в 1 179 444,66 рублей (столько же — по итогам 2016 года). Передвигается на машине BMW X3. Владеет квартирой в 45,2 кв. метра (в 2016 году ее не было), в пользовании — еще одна в 86,4 кв. м.

Супруга Шевченко передвигается на Hyundai IX35. В отличие от второй половинки Сергея Волкова, она владеет большим количеством имущества. У нее в собственности: участок (800 кв. м), дом (80 кв. м), квартира (67,1 кв. м). Пользуется двумя квартирами 86,4 и 82,9 кв. м.

Заместитель главы администрации по городскому хозяйству Юрий Ильин за год заработал 1 172 470,39. Это больше, чем в 2016-м, по итогам которого задекларировал 1 095 996,90 рублей. Он владеет квартирой в 62,4 кв м, еще одна в 90,3 кв. м — в пользовании. Машины у него нет, зато супруга передвигается на иномарке Nissan Juke.

Находящаяся под домашним арестом вице-мэр Ирина Ширшина сообщила, что заработала 1 034 061,43 рублей (в 2016-м — 1 831 065,56 рублей). У нее в собственности — квартира в 35,3 кв. м., в пользовании — квартира в 86,6 кв. м. Авто не владеет. За мужем числится ВАЗ-21074, снятый с регистрационного учета.

Заместитель главы администрации по земельным и градостроительным вопросам Магомед Агамагомедов из топ-чиновников показал самый низкий доход — 961 142,04 рублей. Это можно объяснить тем, что он занял пост вице-мэра лишь в августе 2017 года, когда Ирине Ширшиной назначили домашний арест. Ему принадлежит участок в 449,9 кв. м, пользуется квартирой в 193,3 кв. м. Машины у него нет.

О доходах губернатора и членов правительства можно прочитать ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.