Авангард на Jazz May: В Пензе люди открыты к новому и необычному

В Пензу в рамках фестиваля Jazz May (6+) из столицы приезжает авангардный дуэт Moshchee. Корреспонденту информагентства «Пенза-Пресс» удалось взять интервью у его участников Михаила Барковского и Валентина Грудского. Музыканты рассказали, можно ли заработать на творчестве, как они пишут музыку для кино, с помощью чего им удается добиться завораживающего звучания.

— Вы коммерческий или некоммерческий авангард? Ваша музыка продается, можете на ней заработать?

Михаил Барковский: Тут вопрос — в качестве. Думаю, что при достижении определенной планки любая экспериментальная идея начинает обладать коммерческим потенциалом. И дальше, если было принято решение поднять ее на поверхность, все будет зависеть от менеджмента и вложений. В этом смысле да — мы стремимся к востребованности. Системно зарабатывать на музыке мы пока не можем, но стараемся, чтобы проекты, в которых мы участвуем, приносили деньги.

Валентин Грудский: Изначально идеи заработка не было вообще. Довольно скоро нам начали попадаться некоммерческие проекты, и некоторые даже с бюджетом. Пока это редкие деньги. Конечно, коммерческий успех — это круто, и точка.

— В вашем дуэте — ударные и даксофон. Почему у вас такой необычный выбор музыкальных инструментов? Используете еще какие-то инструменты в выступлениях?

М. Б.: Меня всегда задевала «школьность» основной массы окружающей музыки. Все может быть здорово, но рамки так или иначе ощущаются и поп-музыка все никак не может с ними справиться. Я же мечтал об инструменте без сложившейся традиции и приемов, чтобы попробовать, что может родиться непосредственно из потока. Поэтому даксофон стал для меня находкой. Интонационно и тембрально это совершенно уникальный инструмент, и при этом он сверхновый по музыкальным меркам. Свести его с ударными было очень логично. Стоило дать этому шквалу мощный пульс, как все заработало. Подход к барабанам тоже сильно изменился со времени наших предыдущих проектов.

В каком-то смысле у нас есть третий инструмент — дрон, который мы создаем при помощи электроники. Но расширяться мы, безусловно, планируем, чтобы сделать палитру еще более невероятной.

В. Г.: Я всегда играл на ударных, но с этим проектом открыл их для себя заново, наконец-то почувствовал их самодостаточность. Это древнейший инструмент, он призывает к движению. Даксофон нас с Мишей поразил своим звуком сразу. Это новейший инструмент, но он может дать невероятный древний утробный звук и может быть мультистилистичным. Звучание и барабанов, и даксофона — это физическое ощущение, они связаны этим и тем, как близко тембрально звучат эти деревянные инструменты, и сколько завораживающих состояний дает их взаимодействие.

— У вас был опыт совместного выступления с Нино Катамадзе. С кем из мэтров джаза есть желание выступить? Может быть, уже есть конкретные планы?

М. Б.: Все зорновские [Джон Зорн, композитор-авангардист, продюсер, владелец лейбла Tzadik] музыканты прекрасны. Хочется верить, что с кем-то из них мы пересечемся однажды. Вообще, на джаз в плане коллабораций, мы смотрим редко. Было бы здорово поработать с кем-то, кто на молекулярном уровне в звуке. Трент Резнор или Ла Монте Янг. Интересно мешаться с перпендикулярными жанрами и получать новое качество.

В. Г.: Хотелось бы с Майком Паттоном выступить, пока без конкретных дат.

— Что касается вашего творчества, для создания полноценного образа достаточно одной музыки или необходим видеоряд?

М. Б.: Визуальная часть всегда важна. Она помогает сформировать эстетику точнее, сориентировать слушателя, дать ему больше связок образов. Сейчас довольно странно выступать без этой составляющей в силу доступности реализации. Это просто еще один канал воздействия. Терять тех, кто мог бы зацепиться за видеоряд и, впоследствии, стать нашим слушателем, не хочется.

В. Г.: Когда речь пошла про выступления, мы поняли, что хочется делать шоу, создавать атмосферу, и не только одной музыкой. Мы над этим работаем, пока самым ярким в этом направлении было действо в Новом пространстве Театра Наций. Наш видеоряд — это арт, который нам к каждому выступлению собирает дизайнер и художник Валя Ерофеева, за ней же — все наше графическое воплощение.

— Вы записали несколько саундтреков: для российского хоррор-сериала «Район тьмы» (18+), немого фильма на фестивале «Третьяков.doc». Почему именно они? Музыку для кино писать сложнее?

В. Г.: Так получилось, что мы знакомы с Арсением Гончуковым, создателем проекта. Он позвонил и сказал, что ему не хватает нас в новой серии. Организатор выставки «Третьяков.doc» Дмитрий Карпов услышал нас на дадаистской выставке и через полгода предложил озвучить и исполнить вживую саундтрек.

М. Б.: Среди трех картин на выбор «Соль Сванетии» нам показалась самой крутой.

Киномузыка — это отдельный жанр и задачи принципиально разные, если сравнивать с концертной деятельностью. В кино ты работаешь с конкретной сценой. Нужно решить ее, уложить все акценты кадр в кадр. Добавить плоской картинке настоящее третье измерение. Скорость создания материала совсем другая: над одной минутой можно сидеть пару дней не поднимая головы. Тембры сложнее и тоньше, ведь помимо музыки, в кино есть все остальные составляющие микса: реплики, фоны, фоли. С «Солью» было чуть по-другому. Мы готовили ее, как живой перфоманс. Играли под кино на большом экране в МАММ [Мультимедиа Арт Музей], привезли большой звук.

— Вы стали лауреатами конкурса «Усадьба Джаз», что это значит для вас? Стали больше приглашать на выступления, появились творческие предложения?

М. Б.: Для нас это очень приятно и одновременно очень странно. Ехали мы туда ни на что не рассчитывая, а записи других конкурсантов на сайте «Усадьбы» добавляли ощущение нашей инородности. Вышло все с точностью до наоборот, и мы получили поддержку прекрасных людей, профессионалов шоубизнеса. «Усадьба Джаз» принесла нам выступления на год вперед, включая нынешний концерт в Пензе, кстати, наш первый сольный. И совсем уж неожиданные выступления на фестивалях «БОЛЬ» в Москве и «Jazz в Кремле» с Ольгой Скепнер в Казани. После конкурса у нас состоялся еще один проект с «Усадьбой Джаз» и Новым пространством Театра Наций — мы открыли серию экспериментальных концертов «Art-Свобода». Летом мы выпустим этот релиз.

— На какого слушателя рассчитана ваша музыка? Как вы считаете, вас поймут в провинции?

М. Б.: На самого широкого. Нужна минимальная открытость, и сразу втягиваешься. У нас очень простая музыка, не нужно быть теоретиком искусства, чтобы понять ее. Самое ценное, когда после концерта подходят люди, которые подобную музыку слышали впервые и говорят «Вау!».

Мы пока мало где были, чтобы судить о различиях аудитории в Москве и других городах. По ощущениям, разница может быть в культурном голоде. «МузЭнергоТур» возят авангард по далеко не самым очевидным местам нашей страны, я считаю, что это большое дело. Нужно ехать к людям.

В. Г.: У нас нет упора на конкретную аудиторию. Думаю, люди гораздо более открыты к новому и необычному, чем принято считать, и такие проекты, как «МузЭнергоТур», это подтверждают. Пенза, например, довольно продвинутый город в этом плане — даксофон у нас пензенский, от мастера Ивана Стеклянникова, за что ему спасибо и привет!

Я верю, что своего слушателя мы можем найти где угодно, дело не в образовании, а в настрое и открытости. Нет ничего страшного, если кто-то не поймет, и скорее, это наша недоработка.

Увидеть выступление Moshchee (18+) пензенцы смогут в арт-клубе «Ламповая голова» 18 мая в 22.00. Вход — бесплатный.