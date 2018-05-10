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Житель Шемышейки зарезал пьяного друга и накрыл его тело матрасом

10 мая в 17:10 262 просмотра

Жителя Шемышейского района Пензенской области осудили за убийство знакомого.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в ночь с 3 на 4 января двое приятелей выпивали дома у местного жителя. В разгаре вечеринки один из гостей начал оскорблять хозяина, за что тот выгнал его из дома.

Второй мужчина не смог терпеть хамское поведение владельца дома и начал осуждать его за то, что он выгнал знакомого. Собутыльники начали ругаться, в это время хозяин жилища схватил на кухне нож и несколько раз вонзил его в пьяного приятеля. Мужчина скончался на месте происшествия.

Когда сельчанин понял, что натворил, он попытался спрятать тело в бане, но не донес и бросил его дома, накрыв матрасом и покрывалом.

В результате мужчине назначили семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.


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