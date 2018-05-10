Робот из Lego научился делать завтраки. ВИДЕО

Специалисты собрали робота из деталей Lego и заставили его приготовить пожарить глазунью с беконом. Это может облегчить жизнь миллионам людей, сообщает Life.ru.

На разработку механизма у инженеров ушло больше недели — главную сложность составляли подъемные механизмы, с помощью которых устройства совершали бы простейшие манипуляции с продуктами.

Правильного разделения яиц и удержания поджаренных кусочков бекона на лопатке удалось добиться с помощью сложного устройства, больше похожего на игрушечную гоночную машину, в то время как основная нагрузка по доставке и приготовлению продуктов легла на роботизированный лифт.

Один из авторов проекта посвятил разработку собственному отцу, который готовит яичницу с беконом каждое утро в субботу и воскресенье — 104 раза в год.