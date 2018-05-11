Пензенские силовики выявили лучшего в скоростной стрельбе (видео)

В Пензе сотрудники полиции приняли участие в спортивной спартакиаде. В этот раз очки зарабатывали не в беге или поднимании гири, а в стрельбе, причем сразу на скорость и на меткость.

Такая проверка на прочность, скорость, меткость и прочие характеристики сразу покажет, насколько готов полицейский к экстремальной ситуации. В заданных упражнениях он должен выполнить сразу несколько нормативов. В данном случае — при физической нагрузке в виде десяти отжиманий — обязательно поразить цель. Желательно всеми четырьмя выстрелами. Их надо успеть сделать с двух позиций. Время на выполнение — 25 секунд. Еще одно упражнение — скоростная стрельба из укрытия, там на те же четыре выстрела дается и вовсе десять секунд.

Количество выбитых очков делится на время и получается результат. По правилам, одно попадание в голову или черный квадрат дает 100 баллов. Все остальные — 50. Организаторы говорят, что сотрудники выбивали и по 400 баллов.

«В первую очередь, это тренирует навыки быстрой и точной стрельбы в экстренных ситуациях. И, самое главное — необходимо соблюдать меры безопасности при обращении с оружием на соревнованиях», — рассказал начальник отдела персональной подготовки УМВД России по Пензенской области Александр Кизеев.

Среди участников спартакиады — Дмитрий Алексеев. В 2017 году он выступил неплохо, даже попал в сборную областного управления на чемпионат России по стрельбе.

«Было два упражнения — скоростная стрельба из пистолета и автомата, результатом второго испытания я доволен, так как не ожидал, что попаду, а с первым мог и лучше справиться, считаю, что слабый результат», — сказал он.

В спартакиаде выступали сотрудники территориальных и структурных подразделений. Среди них — отдел наркоконтроля, участковые, патрульно-постовые, оперативники. Как и в 2017-м лучшие из них войдут в команду, которая выступит на всероссийских соревнованиях. Летом к ним присоединятся те, кто покажет высокие результаты при стрельбе из автоматического оружия, сообщает телеканал «Экспресс».