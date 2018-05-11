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Пензенских школьников пригласили на экскурсию в управление МВД (видео)

10 мая в 20:39 216 просмотров
, пожертвовавших своими жизнями ради жизни других.

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Как служили в милиции и как служат в полиции. Школьникам устроили экскурсию в управление министерства внутренних дел Пензенской области. Там им показали музей с его экспонатами и рассказали о сотрудниках, пожертвовавших своими жизнями ради жизни других.

Детский класс впервые в музее органов внутренних дел. С одной стороны, многие хранящиеся экспонаты — шевроны, погоны и служебную форму — они видели неоднократно и в жизни. Но уж точно не видели формы образца предвоенных, военных и послевоенных лет и не слышали о подвигах пензенцев-милиционеров времен Великой Отечественной.

Не забыли рассказать детям и о сотрудниках, погибших при исполнении служебного долга. На территории УМВД есть мемориал в честь всех, кто отдал жизнь, защищая закон и порядок.

Школьникам продемонстрировали экспозицию музея, ознакомили с историей памятника участковому. А инспекторы ДПС рассказали и показали, как они ловят пьяных водителей, и попутно поинтересовались, насколько осведомлены сами юные пешеходы о правилах движения.

Этот поход из школы в полицию посвятили 300-летию последней. Подобные мероприятия сотрудники проводят для детей регулярно, под общим названием «Твой выбор». Это профилактическая акция, цель которой — предупреждение правонарушений со стороны подростков и не только.

«Цель мероприятия — патриотическое воспитание подрастающего поколения, ознакомление с традициями и историей ОВД, а также деятельность отдельных подразделений», — рассказала заместитель начальника организации деятельность УУП ПДН УМВД России по Пензенской области Ирина Панфилова.

Среди приглашенных — школьники и члены отряда «Юный спецназовец». Кроме того, с работой различных подразделений полиции периодически знакомят детей, находящихся на учете по делам несовершеннолетних, сообщает телеканал «Экспресс».


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